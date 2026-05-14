Extremadura reduce el sacrificio de porcino, caprino y aves, pero sube el de ovino

Los mataderos de Extremadura sacrificaron durante el año pasado menos cabezas de porcino, caprino y aves que en 2024, aunque registraron un aumento en el caso del ovino, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

En concreto, el informe recoge que en 2025 se sacrificaron en Extremadura 486.487 cabezas de porcino, lo que supone 12.155 menos que las 498.642 contabilizadas en 2024. En caprino, la cifra bajó hasta las 3.015 cabezas, frente a las 5.730 del año anterior, mientras que el sacrificio de aves se situó en 39.315.183, es decir, 2.688.817 menos que en 2024. El único incremento entre las especies con datos disponibles en la comunidad se produjo en el ovino, que pasó de 210.961 cabezas sacrificadas en 2024 a 226.308 en 2025. Esta subida también se reflejó en la producción de carne, con 3.767 toneladas en 2025 frente a las 3.078 del año anterior.

Ibérico

La estadística de 2025 permite ver, además, la estructura interna del porcino en Extremadura: de las 486.487 cabezas sacrificadas, 442.880 correspondieron a engorde ibérico. Ese segmento concentró alrededor del 91% del sacrificio porcino regional, muy por encima de las 15.531 cabezas de engorde de capa blanca y de los 18.039 lechones, según el desglose del informe del ministerio. Extremadura fue la segunda región con mayor peso de sacrificios en ibérico, después de Castilla y León.

Paisaje de dehesa con cerdos ibéricos. / Rafa Sánchez

Las estadísticas anuales de 2025 no incluyen cifras relativas al sacrificio de bovino por razones de confidencialidad de los datos, aunque sí aparecían en el informe correspondiente a 2024. En el bovino, el ejercicio anterior había dejado en la comunidad un total de 95.896 reses sacrificadas.

Datos nacionales

A nivel nacional, los mataderos españoles sacrificaron el año pasado 56.016.746 cabezas de porcino, un 3,92% más que en 2024, lo que equivale a 2,11 millones de cerdos adicionales.

La Encuesta Anual Censal de Sacrificio de Ganado en Mataderos 2025 del MAPA también refleja un aumento en el sacrificio de aves en España, que alcanzó los 892,65 millones de ejemplares, frente a los 867,11 millones del ejercicio anterior. En este caso, la tendencia nacional vuelve a diferir de la extremeña, ya que la comunidad redujo en casi 2,7 millones el número de aves sacrificadas respecto a 2024.

En el conjunto de España, los sacrificios de bovino bajaron desde los 2,48 millones de cabezas de 2024 hasta los 2,38 millones de 2025. También descendió el ovino, que pasó de 7,89 millones a 7,52 millones, y el caprino, que se redujo desde 1,05 millones de unidades hasta 868.388. La bajada nacional del ovino contrasta con el comportamiento registrado en Extremadura, donde esta especie fue la única que aumentó entre las categorías ganaderas recogidas en el informe.

Dos ovejas merinas en una explotación de la provincia de Badajoz. / Silvia Sánchez Fernández

Por su parte, los sacrificios de conejos alcanzaron en España los 25,92 millones de cabezas, por debajo de los 27,45 millones registrados en 2024, mientras que los de equinos se fijaron en 29.298 unidades, frente a las 28.015 del año anterior.

Por regiones

Por comunidades autónomas, Cataluña encabezó en 2025 el sacrificio de porcino, con 22,80 millones de cabezas; vacuno, con 542.612; aves, con 207,73 millones, y conejos, con 4,05 millones. El liderazgo catalán confirma su peso en varias de las principales ramas cárnicas del país, especialmente en porcino y aves, dos de las categorías con mayor volumen de sacrificio en España.

Castilla y León fue la comunidad con mayor número de sacrificios de ovino, con 2,40 millones de cabezas, y también lideró el equino, con 3.803 unidades, mientras que Andalucía ocupó el primer puesto en caprino, con 403.305 cabezas.