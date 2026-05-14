El olivar en seto teme una caída de precios si se especula con la próxima cosecha

La Asociación Ibérica del Olivar en Seto (Olivérica) ha alertado de que «ya circulan especulaciones sobre una cosecha abundante» para la campaña de aceite 2026/27, lo que puede generar una «tensión competitiva entre productores» y, a la vez, «una caída anticipada de los precios del aceite de oliva». Según sus cálculos, el coste de producción por kilo de aceite en olivar en seto está «por encima de los tres euros».

En un comunicado, esta organización ha advertido de que la próxima campaña «todavía no está definida», por lo que «basar las decisiones comerciales en previsiones prematuras puede debilitar al conjunto del sector».

«A esta situación se suma un incremento sostenido de los costes de producción en los últimos años», ha agregado Olivérica antes de precisar que, según la asociación agraria Asaja y la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), estos han aumentado «en torno a un tercio», impulsados por el alza de la energía, los fertilizantes y de otras materias primas. A su juicio, «la falta de mano de obra en el campo» también está contribuyendo al incremento de los costes salariales.

Evitar la precipitación

La organización ha instado al sector a «anclar cualquier decisión comercial en los costes reales de producción, evitando anticipaciones precipitadas basadas en estimaciones aún no consolidadas».

Olivérica también ha recordado que en una campaña hay «factores imprevisibles, como el tren de borrascas registrado durante la campaña pasada, que terminaron comprometiendo algunas previsiones».