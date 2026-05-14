La producción de aceite de oliva sobrepasa las 78.000 toneladas esta campaña en Extremadura

La campaña de aceite de oliva acabará en la región en el entorno de las 78.200 toneladas producidas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado este martes los últimos datos del sector, contabilizados hasta el 30 de abril, y con la campaña prácticamente finalizada (más allá de ajustes estadísticos y de alguna cantidad residual que se sume en mayo), el balance en la comunidad autónoma queda ligeramente por encima del volumen de aceite molturado por las almazaras extremeñas en la 2024/2025, que ascendió a 77.818 toneladas.

Menos que las previsiones

De lo que sí queda por debajo es de las previsiones contenidas en el aforo de cosecha que el ministerio dio a conocer en el arranque de la campaña, en octubre pasado, que apuntaban a que la comunidad autónoma totalizaría alrededor de 80.500 toneladas. Las circunstancias climáticas entre diciembre y febrero, con lluvias persistentes y rachas de viento en gran parte de las zonas olivareras, ocasionaron retrasos en la recolección de la aceituna, y también que parte del fruto que todavía quedaba por recoger cayese al suelo.

Los temporales explican así esta menor cantidad frente a lo que se pronosticaba. En cualquier caso, la progresiva entrada en producción de las nuevas explotaciones de olivares en intensivo y superintensivo que se han ido plantando en los últimos años permitirán que el de este año sea el segundo mejor dato del histórico extremeño de aceite de oliva, tras el mencionado de la campaña pasada y el resultado obtenido en 2022, cuando se superaron por primera vez y única hasta la fecha las cien mil toneladas.

En todo el país

El impacto que ha tenido el tren de borrascas en la producción de aceite ha sido, en cualquier caso, mayor en otras zonas productoras, especialmente en la principal, Andalucía. El total de ‘oro verde’ elaborado por las almazaras nacionales al cierre de mayo es de 1.294.590 toneladas (cerca de 970.000 de ellas en la comunidad andaluza), mientras que en octubre se estimaban 1.371.938 toneladas. En este caso, el dato sí es peor que en la 2024/2025 (que marcó 1.415.767), aunque mejora la media de las cinco temporadas anteriores (1.156.586), lastrada por la caída de producción que ocasionó la sequía durante buena parte de este periodo.

Imagen de aceite de oliva en una almazara. / El Periódico

También es desigual la evolución entre las dos provincias extremeñas. Badajoz acapara la mayor parte de la producción (un 86%, con 67.238 toneladas), pero es también la que concentra la pérdida en comparación a los cálculos iniciales, que eran de 71.500. La provincia de Cáceres, por contra, los supera (10.926 frente a 9.000).