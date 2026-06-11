La III Feria Espiga espera alcanzar los 7.000 metros cuadrados de exposición

Caja Rural de Extremadura continúa avanzando en los preparativos de la III Feria Agroalimentaria Espiga, una cita ya consolidada en el calendario gastronómico y agroalimentario de la región y que encara una nueva edición con el objetivo de seguir creciendo y alcanzar los 7.000 metros cuadrados de superficie expositiva.

Con este propósito, ya se ha celebrado una primera reunión de coordinación en la que han participado representantes de distintas entidades colaboradoras e instituciones vinculadas al proyecto, con el fin de comenzar a definir los principales aspectos organizativos de una edición que aspira a batir todos los registros de participación y asistencia.

La Feria Agroalimentaria Espiga, promovida por Caja Rural de Extremadura, se ha convertido en un punto de encuentro de referencia para productores, empresas, profesionales, distribuidores, hosteleros y consumidores, contribuyendo a la promoción de los productos agroalimentarios extremeños y a la proyección del sector dentro y fuera de la comunidad autónoma.

Un evento que crece

La organización ya ha abierto el proceso de reserva de espacios expositivos para aquellas empresas, cooperativas, denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas y entidades interesadas en formar parte de esta tercera edición. La información y solicitud de stands puede realizarse a través de la página web oficial del evento, donde además se habilita un apartado específico para la reserva de espacios y oportunidades de negocio: https://feriaespiga.es/reserva_espacio

Tras el importante crecimiento experimentado en sus dos primeras ediciones, la Feria Espiga afronta este nuevo reto con la ambición de ampliar su capacidad y consolidarse como uno de los grandes escaparates agroalimentarios del suroeste peninsular.

La edición de 2026 volverá a reunir a productores, empresas y profesionales del sector junto a algunas de las figuras más reconocidas de la gastronomía nacional. Entre los nombres ya confirmados destacan los embajadores de la III Feria Espiga, Toño Pérez, chef del restaurante Atrio de Cáceres y referente de la alta cocina española, y Dani García, uno de los cocineros más influyentes del panorama gastronómico nacional. Junto a ellos participarán Pepe Rodríguez, chef del restaurante El Bohío y jurado de MasterChef; María José San Román, embajadora de la cocina mediterránea; y Javier Peña, divulgador gastronómico y presentador de televisión. Todos ellos formarán parte de un amplio programa que combinará showcookings, degustaciones, catas comentadas, encuentros profesionales, ponencias y actividades divulgativas, convirtiendo a la Feria Espiga en un punto de encuentro único para promocionar la excelencia agroalimentaria y gastronómica de Extremadura.

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Caja Rural de Extremadura anima a todas las empresas y entidades vinculadas al sector a sumarse a esta nueva edición de la Feria Espiga, un proyecto que nació con la vocación de poner en valor la excelencia de los productos extremeños y que continúa creciendo gracias a la implicación de todo el tejido agroalimentario de la región.