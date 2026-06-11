De México a Badajoz para conocer el ovino merino y el Ibérico Lampiño de La Cocosa

La Finca La Cocosa, uno de los espacios agroganaderos de referencia de la Diputación de Badajoz, ha recibido la visita de una delegación mexicana integrada por estudiantes y profesorado de Ingeniería en Agricultura Sostenible del Centro Académico Regional Morelia, perteneciente a la Universidad Autónoma Chapingo.

La actividad ha sido organizada por la institución provincial, a través del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, y se enmarca en el curso «Experiencias de Agricultura Internacional», una asignatura que se imparte en el último semestre de la carrera y cuya superación forma parte del proceso de graduación universitaria del alumnado.

La delegación ha estado compuesta por el profesor Ángel Rebollar y tres alumnos de la especialidad de Agricultura Sostenible. Durante su estancia en España, el grupo está conociendo diferentes modelos de manejo sostenible de explotaciones agropecuarias, con visitas previstas también a explotaciones agrarias y ganaderas de las provincias de Sevilla y Huelva.

Comparar el campo español y mexicano

El objetivo del curso es contrastar la realidad de la agricultura española y mexicana mediante la observación directa y el intercambio de conocimientos y experiencias profesionales, según ha indicado la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.

En el caso extremeño, la parada en La Cocosa ha permitido a los visitantes acercarse a un modelo de explotación pública donde conviven la producción agrícola, el manejo ganadero, la conservación de razas autóctonas y la formación técnica. La finca, situada en la provincia de Badajoz, cuenta con 610 hectáreas destinadas a actividades agrícolas y ganaderas.

El recorrido se ha desarrollado con el acompañamiento de David Galán y Francisco Javier Rosa, técnicos de la Diputación de Badajoz, que guiaron la visita y explicaron las principales líneas de trabajo agroganadero que se desarrollan en estas instalaciones provinciales.

Ovino merino, trazabilidad y pastoreo

Durante la jornada, los estudiantes recorrieron distintas áreas de la finca para conocer de primera mano su funcionamiento, la gestión del ganado y las principales actividades agroganaderas que se llevan a cabo en La Cocosa.

Uno de los puntos centrales de la visita fue la explotación de ovino de raza Merina, donde el grupo pudo conocer los trabajos vinculados a su manejo y conservación. Los técnicos explicaron cuestiones relacionadas con la planificación de partos, el manejo ganadero y los sistemas de control del pastoreo aplicados en la explotación.

La visita incluyó también demostraciones prácticas. Entre ellas, el grupo pudo observar el proceso de identificación animal mediante crotalización e introducción del bolo electrónico en ovino, actuaciones fundamentales para reforzar la trazabilidad, el control sanitario y la gestión técnica de las explotaciones ganaderas modernas.

Cultivos forrajeros y apoyo a la ganadería extensiva

La delegación mexicana visitó además las superficies dedicadas al cultivo de forrajeras destinadas a la alimentación animal. En este punto, los participantes analizaron distintos sistemas de aprovechamiento agrícola vinculados a la sostenibilidad y al apoyo de la ganadería extensiva.

La combinación de superficies agrícolas, zonas de barbecho y actividad ganadera permite a La Cocosa funcionar como un espacio de trabajo aplicado, donde se abordan aspectos relacionados con el mantenimiento de la calidad de los suelos, la alimentación del ganado y el equilibrio entre producción y conservación.

El Ibérico Lampiño, una raza en peligro de extinción

Otro de los momentos destacados del recorrido fue la visita a la explotación de porcino Ibérico Lampiño, una raza autóctona catalogada en peligro de extinción. Los estudiantes conocieron las actuaciones que desarrolla la Diputación de Badajoz para su conservación y mantenimiento como patrimonio genético y ganadero singular.

En su intervención, David Galán destacó la importancia de gestionar instalaciones como La Cocosa, que permiten preservar y poner en valor razas autóctonas, desarrollar modelos agroganaderos sostenibles y contribuir al mantenimiento y mejora del sector agropecuario de la provincia.

El técnico también subrayó el valor de este tipo de intercambios formativos y técnicos entre instituciones académicas y administraciones públicas, al favorecer el conocimiento compartido sobre modelos de producción agropecuaria y gestión de explotaciones.

Un escaparate para la formación agraria

La Diputación de Badajoz considera que la combinación de actividades agrícolas y ganaderas convierte a La Cocosa en un espacio de referencia para la formación, la innovación y el conocimiento del sector agropecuario.

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La visita de la Universidad Autónoma Chapingo refuerza, además, el interés que despiertan en el ámbito internacional los modelos sostenibles de producción y conservación ganadera que se desarrollan en Extremadura. Para el campo extremeño, donde la ganadería extensiva, las razas autóctonas y la gestión del territorio tienen un peso decisivo, este tipo de encuentros permiten proyectar experiencias locales hacia redes académicas y profesionales de otros países.