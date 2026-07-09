La campaña de aceite desciende un 9%, pero será suficiente para el mercado

La cosecha de aceite de oliva de la actual campaña se ha situado finalmente en 1.298.000 toneladas, por debajo de las estimaciones iniciales, aunque con volumen suficiente para atender las necesidades del mercado. El balance permite garantizar un enlace de campaña adecuado pese al descenso registrado en la producción nacional de aceite de oliva, según ha informado el Ministerio de Agricultura en nota de prensa.

En clave regional, Extremadura ha cerrado la campaña oleícola 2025/2026 con una producción de 78.169,71 toneladas de aceite de oliva en las 136 almazaras existentes en la comunidad autónoma. La cifra supone un incremento del 0,66 % respecto a la campaña anterior y consolida el peso del olivar extremeño dentro del panorama oleícola nacional, como tercera región productora del país.

Balance

La directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil, ha presidido este martes la mesa sectorial de aceite de oliva y aceituna de mesa, en la que se han analizado los principales resultados de la campaña 2025/26. El encuentro ha servido para evaluar la evolución de la producción, la comercialización, las cotizaciones y las previsiones de la próxima campaña oleícola.

La campaña se extiende oficialmente del 1 de octubre al 30 de septiembre, pero la cosecha de aceituna ya ha concluido y la producción en estos últimos meses es prácticamente residual. El resultado final de la cosecha refleja una producción un 9 % inferior a la precedente, pero un 17 % superior a la media de las últimas cuatro campañas.

Mercado

A pesar de la menor producción, el ritmo de comercialización durante los ocho meses de campaña de los que se dispone de datos ha sido similar al registrado en la campaña anterior. Este comportamiento confirma que la salida del aceite de oliva al mercado mantiene una evolución estable pese al ajuste de la cosecha.

En la reunión también se ha analizado la evolución de las cotizaciones del aceite de oliva, que han seguido en general una ligera tendencia a la baja durante la campaña. No obstante, los precios se mantienen por encima de los registrados en la campaña anterior para las mismas fechas, con incrementos de entre el 5,1% y el 8,7% según las distintas categorías.

Previsiones

Los participantes han intercambiado información sobre el estado actual del cultivo, que apunta a previsiones de cosecha para la campaña 2026/27 superiores a las de la campaña vigente. Las buenas condiciones climáticas de los meses de primavera han favorecido una adecuada floración y el cuajado del fruto en el olivar. Los primeros datos de aforo de la futura campaña no se conocerán hasta principios de octubre.

La mesa sectorial ha abordado también la necesidad de contar con las herramientas necesarias ante una posible sobreoferta que pueda generar desequilibrios en el mercado. El Ministerio de Agricultura ha sometido a consulta pública previa el proyecto de norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026/27, disponible hasta el 3 de julio.

Aceituna

En el caso de la aceituna de mesa, cuya campaña ha alcanzado ya su noveno mes, la producción se ha situado en 503.000 toneladas. Se trata de un nivel inferior al de la pasada campaña, aunque se espera que permita cubrir las necesidades de comercialización durante el trimestre que resta hasta el cierre.

La mesa sectorial ha analizado asimismo las implicaciones comerciales de los aranceles impuestos por Estados Unidos a la aceituna negra española. Las consecuencias de estas medidas arancelarias se cifran en pérdidas de 257 millones de euros para el sector.

También se han abordado cuestiones relativas al correcto funcionamiento de la cadena de valor del aceite de oliva y a los distintos sistemas disponibles para su control. El objetivo es reforzar la transparencia y el seguimiento de un sector estratégico para el conjunto del campo español y para regiones productoras como Extremadura.