FoodLab acelera diez proyectos para llevar al mercado nuevos alimentos

FoodLab ha cerrado su primera edición en Extremadura con diez proyectos agroalimentarios innovadores, tres productos mínimos viables y siete prototipos. La Junta y CTAEX destacan el papel del programa para acercar tecnología, laboratorios y mentorización a pequeñas empresas del sector.

El sector agroalimentario extremeño ha puesto a prueba durante los últimos meses diez ideas con recorrido comercial en la primera edición de FoodLab, el programa de aceleración empresarial impulsado para transformar proyectos innovadores en productos, procesos y modelos de negocio con capacidad real de llegar al mercado.

La secretaria general de Economía, Empresa y Comercio, Celina Pérez, participó en el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura (CTAEX), en el Demo Day de FoodLab, la jornada en la que las empresas participantes presentaron los resultados alcanzados tras recibir acompañamiento técnico especializado y acceso a infraestructuras tecnológicas avanzadas.

Durante el encuentro, se dieron a conocer los avances de diez empresas extremeñas o vinculadas al ecosistema agroalimentario regional. Sus iniciativas han evolucionado hacia soluciones y productos con potencial de mercado en ámbitos como la digitalización agrícola, la trazabilidad, los alimentos funcionales, la valorización de subproductos y la seguridad alimentaria.

Pérez destacó que «FoodLab se consolida como un programa de referencia para la aceleración de proyectos agroalimentarios y biotecnológicos en Extremadura, facilitando que las ideas innovadoras se transformen en productos y soluciones capaces de generar actividad económica y empleo en nuestra región».

FoodLab está liderado por CTAEX y financiado por la Junta de Extremadura con 250.000 euros. Su objetivo es reforzar la competitividad de pequeñas empresas agroalimentarias mediante el desarrollo y validación de nuevos productos, procesos y modelos de negocio innovadores.

La Junta subraya como uno de sus principales valores diferenciales la combinación de formación, mentorización especializada, acceso a laboratorios e infraestructuras tecnológicas y una red de contactos empresariales que facilita el salto de los proyectos hacia el mercado.

En esta primera edición, los participantes han presentado tres productos mínimos viables y siete prototipos. La jornada también ha funcionado como punto de encuentro entre las empresas aceleradas y las 76 entidades asociadas a CTAEX, con el objetivo de abrir contactos con potenciales clientes, colaboradores y socios estratégicos del sector agroalimentario.

Entre los proyectos figura Ambroz Origen, una iniciativa orientada al desarrollo de carne premium procedente de ganadería regenerativa en el Valle del Ambroz. La propuesta combina sostenibilidad, bienestar animal, trazabilidad y valorización del territorio para responder a una demanda creciente de productos alimentarios diferenciados.

Trazabilidad, aceite y cultivos sostenibles

La digitalización del campo ha tenido un peso relevante en el programa. Castúo System ha desarrollado un sistema inteligente de trazabilidad y gestión para cultivos sostenibles en espacios controlados, con sensores y herramientas digitales para mejorar la monitorización y la optimización de los procesos productivos.

También en el ámbito de la trazabilidad, Agrotraza ha avanzado en una plataforma tecnológica para el aceite de oliva virgen extra. La herramienta busca conectar origen, producción y comercialización mediante información verificable y accesible para productores y consumidores.

El objetivo, según se desprende de los proyectos presentados, es que la tecnología deje de ser una capa externa y se incorpore a decisiones concretas del sector: cómo se produce, cómo se certifica, cómo se informa al consumidor y cómo se mejora la competitividad de pequeñas empresas en mercados cada vez más exigentes.

Nuevos alimentos con sello extremeño

La innovación alimentaria también ha ocupado un lugar destacado en esta primera edición. Belpa Alitación ha desarrollado nuevas bases de pizza elaboradas mayoritariamente con ingredientes vegetales y funcionales, dirigidas a consumidores que buscan productos saludables e innovadores.

Pastelería Casa Fuentes ha trabajado en un nuevo bombón gourmet inspirado en la tradicional Técula Mécula, uno de los dulces más reconocibles de la gastronomía extremeña. La iniciativa adapta un producto muy vinculado al recetario regional a nuevos formatos y canales de comercialización.

En el segmento de los alimentos funcionales, Lycolé ha desarrollado una bebida rica en licopeno y antioxidantes naturales orientada al mercado nutracéutico y de alimentación saludable. A su vez, Kivia, promovida por Biomercado Cooperativa Activa, ha impulsado una bebida funcional elaborada a partir de subproductos de cereza del Valle del Jerte, con criterios de sostenibilidad y economía circular.

Subproductos que vuelven al ciclo productivo

La sostenibilidad y la valorización de recursos han sido otro de los ejes de FoodLab. Complus Regeneración Ambiental ha desarrollado un compost biotecnológico avanzado obtenido a partir de subproductos agroalimentarios, con la finalidad de mejorar la fertilidad del suelo y favorecer modelos de agricultura regenerativa.

SmallOps ha trabajado en una tecnología compacta para la valorización del alpechín, el subproducto líquido generado en el sector oleícola. La propuesta busca transformarlo en nuevos ingredientes con potencial aplicación en alimentación animal, reducir costes de gestión y contribuir a la economía circular.

En el ámbito de la seguridad alimentaria, Bolschare Agriculture ha desarrollado un protocolo postcosecha para reducir la presencia de aflatoxinas en pistachos y otros frutos secos con cáscara. La iniciativa pretende mejorar la calidad del producto y reforzar la competitividad exportadora de este segmento.

Transferencia tecnológica para crecer

Celina Pérez subrayó durante el Demo Day que los resultados obtenidos evidencian la importancia de acercar el conocimiento científico y tecnológico a las pequeñas empresas para «acelerar su crecimiento y mejorar su posicionamiento en el mercado».

«FoodLab demuestra que la transferencia tecnológica puede convertirse en una herramienta eficaz para transformar conocimiento en oportunidades empresariales, reducir riesgos en las fases iniciales de desarrollo y favorecer la llegada al mercado de productos innovadores desarrollados en Extremadura», afirmó.

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La secretaria general añadió que los proyectos continuarán contando con el apoyo de la Junta de Extremadura a través de los distintos instrumentos de financiación, innovación, emprendimiento e internacionalización disponibles para las empresas de la región. «Nuestro objetivo es que estos proyectos puedan completar con éxito su llegada al mercado, generar nuevas oportunidades de negocio y seguir contribuyendo al crecimiento y la modernización del sector agroalimentario extremeño», concluyó Pérez.