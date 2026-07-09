El Gobierno impulsa un plan de fertilizantes con más de 1.100 millones en ayudas al campo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes el Plan Estatal de Fertilizantes, una iniciativa que el Ejecutivo prevé tener lista en el primer trimestre de 2027 y que nace con recursos, calendario y medidas concretas para que España produzca "más y mejor". El objetivo del plan es reducir la dependencia exterior en un momento de fuertes tensiones en los mercados internacionales y reforzar el apoyo a agricultores y ganaderos, también en comunidades con fuerte peso agrario como Extremadura.

Ayudas

Sánchez ha destacado en un acto en San Martín de la Vega, en Madrid, que el plan busca acompañar al sector primario en una coyuntura marcada por el encarecimiento de los fertilizantes y la inestabilidad internacional. El presidente del Gobierno ha defendido que esta estrategia permitirá apoyar "con más eficacia" a quienes garantizan la seguridad alimentaria del país. "Ponemos en marcha este plan, que es muy importante para el sector, para que España, de la mano del resto de autoridades y de la mano del sector, produzca más y mejor, pero que también lo haga reduciendo su dependencia y podamos apoyar con más eficacia a quienes garantizan nuestra seguridad alimentaria", ha afirmado Pedro Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha avanzado que ya está en marcha el grupo de trabajo interministerial encargado de diseñar la hoja de ruta. El siguiente paso será abrir el diálogo con las administraciones competentes y con los actores implicados para que el Plan Estatal de Fertilizantes pueda estar listo en el primer trimestre de 2027. Según ha indicado Sánchez, la intención del Gobierno es construir una respuesta coordinada ante un problema que afecta de lleno a la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

Tres ejes

El plan se articulará en torno a tres ejes prioritarios: la agricultura de precisión, la autonomía estratégica y la transparencia en los precios. La apuesta por nuevas herramientas tecnológicas pretende ayudar al campo a reducir costes, mejorar la eficiencia en el uso de fertilizantes y ganar rentabilidad en las explotaciones. En este sentido, Sánchez ha defendido que España debe avanzar hacia una transformación agraria que le permita depender menos de suministros externos.

El segundo eje pasa por reducir la dependencia exterior sin cerrar el mercado español, pero reforzando la capacidad propia de respuesta. Sánchez ha señalado que disminuir la dependencia de fuentes energéticas ajenas es clave para ganar autonomía estratégica y soberanía desde el punto de vista agrario. "No vamos a cerrarnos, pero sí hay que reducir la dependencia de fuentes de energía que no son las nuestras, es elegir transformar la transformación agraria para ganar en autonomía estratégica y ser soberanos desde el punto de vista agrario", ha explicado Pedro Sánchez.

El tercer eje se centrará en la transparencia de los precios mediante un sistema de información sobre el mercado de fertilizantes. Esta herramienta permitirá anticiparse a posibles tensiones, detectar problemas de suministro y responder con rapidez ante situaciones inflacionistas sobrevenidas como las registradas en los últimos tiempos. El Gobierno considera que disponer de información actualizada será esencial para proteger al sector primario frente a nuevas crisis.

Sector primario

En este contexto, Sánchez ha anunciado la publicación del primer listado de 425.000 beneficiarios de la ayuda para la compra de fertilizantes, por un importe superior a los 600 millones de euros. Esta medida forma parte del paquete aprobado para hacer frente al impacto de la crisis internacional y se suma a la ampliación en 165 millones de euros del fondo destinado a la compra de fertilizantes.

El presidente del Gobierno ha subrayado que el Ejecutivo ha movilizado ya más de 1.100 millones de euros en ayudas al sector primario para paliar esta crisis. Sánchez ha remarcado que esta cantidad supone más del doble de la media europea y que el Gobierno mantiene otras medidas de apoyo al campo. "En total, hemos movilizado más de 1.100 millones de euros en ayudas al sector primario para paliar esta crisis, una cifra que es más del doble de la media europea. Además, seguimos sosteniendo las medidas que ya funcionan", ha recordado Pedro Sánchez.

Entre esas medidas, el presidente ha citado la duplicación de las ayudas por hectárea, el mantenimiento del descuento de 20 céntimos por litro del gasóleo A y la consolidación de una línea ICO específica. Esta línea de financiación contará con hasta 300 millones de euros y está diseñada para facilitar liquidez al sector agrario en un momento de elevada presión sobre los costes de producción.

Rentabilidad

Sánchez ha defendido que el Gobierno quiere ofrecer una respuesta estructural a los problemas coyunturales del campo. El objetivo, ha señalado, es avanzar hacia una agricultura más sostenible, eficiente y menos dependiente del exterior sin perder de vista la rentabilidad de agricultores y ganaderos. "Creo que es así como protegemos al sector primario, a agricultores y a ganaderos con hechos y no solamente con palabras", ha indicado Pedro Sánchez.

El presidente también ha vinculado el futuro del campo con la cohesión territorial y el mantenimiento de la vida en los pueblos. Sánchez ha asegurado que la transición debe ser justa y debe pensar especialmente en agricultores y ganaderos, con precios justos y pueblos más vivos. "Es un plan sobre una transición que debemos afrontar entre todos y que debe ser justa, pensando sobre todo en agricultores y ganaderos para que tengamos unos precios justos y por supuesto también pueblos más vivos", ha recalcado Pedro Sánchez.

Planas

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha celebrado la puesta en marcha del plan y ha señalado que el sector agrario afronta un "reto muy importante" en materia de fertilizantes. Planas ha recordado que estos productos han registrado un incremento del 60% desde la guerra de Ucrania y que se han encarecido más de un 30% con el conflicto en Oriente Medio.

El ministro ha defendido que el Ejecutivo ha puesto a disposición del sector una "suma muy importante" para paliar el impacto de esta situación y ha abogado por una utilización más eficiente de los fertilizantes. Planas ha insistido en que la sostenibilidad del campo debe ir unida a la rentabilidad de las explotaciones, porque de ella depende la garantía de la producción futura. "No hay sostenibilidad si no hay rentabilidad y estamos de acuerdo que esa rentabilidad nos da la garantía del futuro de producción", ha subrayado Luis Planas.

Europa

Planas ha enmarcado el Plan Estatal de Fertilizantes como la contribución española a la acción europea en esta materia. El ministro ha sostenido que la iniciativa aborda el corto, el medio y el largo plazo, aunque ha considerado que la Comisión Europea se ha quedado corta en la respuesta inmediata. "Este plan de fertilizantes diseña perfectamente el corto, el medio y el largo plazo. Se ha quedado corta la Comisión Europea en el corto, pero ahí ha estado el Gobierno de España para llevar a cabo esta tarea, que es absolutamente necesaria de cara al futuro", ha recalcado Luis Planas.