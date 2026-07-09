La III Feria Espiga reunirá en Badajoz al XII Certamen Nacional de Gastronomía

La III Feria Agroalimentaria Espiga, impulsada por Caja Rural de Extremadura, dará este año un importante salto cualitativo al convertirse en escenario del XII Certamen Nacional de Gastronomía, la competición organizada por la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE) que reúne a algunos de los mejores profesionales de la cocina española. Del 16 al 20 de octubre, Badajoz acogerá una cita que situará a Extremadura en el foco del panorama gastronómico nacional y que reforzará el carácter de la Feria Espiga como uno de los principales encuentros dedicados al sector agroalimentario.

La incorporación del certamen nacional supone un nuevo impulso para una feria que nació con el objetivo de promocionar la riqueza gastronómica y agroalimentaria de la región, acercando al público la calidad de los productos extremeños y creando un espacio de encuentro entre productores, empresas, distribuidores y profesionales de la hostelería. La celebración del campeonato permitirá además proyectar la imagen de Extremadura como un territorio estrechamente vinculado a la excelencia culinaria y a la calidad de sus materias primas.

La presentación de esta colaboración tuvo lugar en Madrid durante la entrega de los Premios Cubí de FACYRE, un acto en el que el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, recibió uno de los reconocimientos concedidos por la federación. En su intervención, agradeció la confianza depositada por FACYRE para celebrar en Extremadura la próxima edición del certamen y destacó que esta alianza permitirá seguir consolidando la Feria Espiga como un referente para el sector agroalimentario nacional.

Caballo recordó que el compromiso de Caja Rural de Extremadura con el campo y la industria agroalimentaria forma parte de la identidad de la entidad financiera. En este sentido, explicó que la Feria Espiga pretende convertirse en un punto de encuentro para todos los agentes implicados en la cadena alimentaria, desde agricultores y ganaderos hasta cocineros, empresas transformadoras y denominaciones de origen, favoreciendo la promoción conjunta de los productos extremeños y generando nuevas oportunidades de negocio.

Un atractivo más

La celebración del XII Certamen Nacional de Gastronomía añadirá un importante atractivo a esta tercera edición de la Feria. El evento reunirá a profesionales procedentes de distintos puntos de España que competirán por alzarse con el título nacional, al tiempo que Badajoz se convertirá en un escaparate para la gastronomía extremeña y para el potencial de una industria agroalimentaria que constituye uno de los principales motores económicos de la comunidad autónoma.

Desde Caja Rural de Extremadura se considera que esta cita contribuirá a seguir fortaleciendo el posicionamiento de la Feria Espiga como un evento de referencia, capaz de combinar promoción económica, divulgación gastronómica y apoyo al sector primario.

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La entidad invitó durante la presentación a productores, empresas y ciudadanos a participar en una edición que aspira a consolidar definitivamente a Extremadura dentro del calendario nacional de grandes eventos gastronómicos.