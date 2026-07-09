Los vuelcos de tractor sin protección dejan una media de 60 muertos al año en España

Cerca de sesenta personas fallecen de media cada año en España por el vuelco de tractores sin estructuras de protección, según ha alertado el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), que ha puesto en marcha una campaña bajo el lema 'Prevención y protección. Vuelca las cifras'. La iniciativa pretende reforzar la cultura preventiva en el sector agrario y reducir tanto el número como la gravedad de los accidentes relacionados con los vuelcos de tractor, una realidad que afecta de forma especial a las zonas rurales y agrícolas, también en comunidades como Extremadura.

Campaña

La campaña del INSST se difundirá durante la primera quincena de julio en medios de comunicación y redes sociales, con materiales pensados para llegar de forma directa a profesionales del campo, titulares de explotaciones y propietarios de maquinaria agrícola. El organismo ha preparado vídeos breves, piezas gráficas para redes sociales y contenidos divulgativos específicos para concienciar sobre un riesgo que continúa provocando muertes evitables cada año.

Algunos de esos vídeos incluyen testimonios de personas que han vivido de cerca accidentes de este tipo, con el objetivo de mostrar las consecuencias reales de los vuelcos y la importancia de adoptar medidas de seguridad. La campaña insiste en que la prevención no solo depende del estado del tractor, sino también del uso correcto de los sistemas de protección y del cinturón de seguridad.

Prevención

El INSST ha elaborado también fichas informativas sobre las causas más frecuentes de los vuelcos, recomendaciones para prevenirlos y datos prácticos para localizar sistemas de protección antivuelco compatibles con distintos modelos de tractor. Estos materiales incluyen además información sobre ayudas y subvenciones disponibles para instalar estructuras de protección o renovar tractores antiguos, una cuestión clave para muchas explotaciones agrarias.

Según el Instituto, durante la última década han fallecido 579 personas por vuelcos de tractores sin sistemas de protección y, en lo que va de año, ya han perdido la vida otras 27. Las cifras reflejan la gravedad de un problema persistente en el campo español y evidencian la necesidad de actuar sobre la maquinaria más antigua y vulnerable.

Cifras

El INSST ha detallado que el 99% de las muertes por vuelco de tractor se podrían evitar utilizando un tractor equipado con ROPS, la estructura de protección en caso de vuelco, y llevando abrochado el cinturón de seguridad. La combinación de una estructura antivuelco homologada y el uso del cinturón constituye la medida más eficaz para impedir que un accidente acabe en tragedia.

En España se estima que existen unos 300.000 tractores antiguos sin estructura de protección en caso de vuelco y con un número "relevante" de vehículos que tampoco dispone de cinturón de seguridad. El envejecimiento del parque de maquinaria agrícola mantiene expuestos a numerosos trabajadores y propietarios a un riesgo que puede reducirse con soluciones ya disponibles.

Maquinaria

El organismo ha destacado que muchas personas propietarias desconocen que existen sistemas compatibles con determinados modelos de tractor o líneas de ayuda para renovar los equipos. La falta de información sobre las opciones técnicas y económicas disponibles dificulta que se adopten mejoras de seguridad en vehículos que siguen siendo esenciales para muchas explotaciones agrarias.

Desde el Instituto han advertido de que el sector agrario presenta características "específicas" que condicionan la adopción de medidas preventivas. Entre esos factores figura la edad de los profesionales del campo, ya que de unos 850.000 agricultores cerca del 70% tiene más de 55 años y solo el 8% es menor de 40 años.