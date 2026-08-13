Cuatro de cada diez perceptores de la PAC en Extremadura tienen más de 65 años

El problema de falta de relevo generacional en el campo sigue sin mostrar signos de mejora. Muestra de ello es que la proporción de agricultores y ganaderos mayores de 65 años que en Extremadura reciben ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) continúa sin reducirse. A inicios de este mes, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha dado a conocer su último análisis sobre la edad y el sexo de los perceptores de estas subvenciones, con datos de 2025. De acuerdo con ellos, la proporción que ha cumplido los 65 años es en la comunidad autónoma del 38,34% (14.385 de 37.517), prácticamente cuatro de cada diez. El dato está incluso ligeramente por encima del 38,02% que representaban en 2024. Un entorno en el que lleva moviéndose al menos durante las últimas dos décadas. En algunos ejercicios ha llegado a superar el 40%.

Por debajo de la media nacional

En cualquier caso, el porcentaje de perceptores extremeños que se mueven en esta franja de edad se mantiene por debajo del nacional, que es del 39,56% del total.

Dos tercios de los perceptores son hombres, que reciben cerca de tres cuartas partes del importe total

De inicio, hay que tener en cuenta que de estos datos del FEGA quedan fuera las ayudas a personas jurídicas (cooperativas, sociedades agrarias de transformación, comunidades de bienes, sociedades limitadas o anónimas u otras figuras mercantiles). A nivel nacional, estas figuras jurídicas representan un 10,45% de los beneficiarios, pero más de un 42,2% de los importes.

La mayoría, entre 40 y 64 años

El intervalo de edad al que pertenecen más beneficiarios en la región es el que va de los 40 a los 64 años (19.224), algo más de la mitad (51,24%) del total. En cuanto a los perceptores que se mueven entre los 25 y los 39 son 3.583 (uno de cada diez, un 9,55%), mientras que los menores de 25 años apenas son 325 (un 0,87%).

Los mayores pierden peso en las ayudas

Si lo que se considera es el reparto de las ayudas, la situación es algo diferente. El tramo de más edad pierde peso, con 89 millones de euros recibidos, un 24% de los 371,6 millones totales. Un diferencial que absorben los otros tres segmentos: los de 40 a 64 son destinatarios de 208,1 millones de euros, un 56%; y los agricultores y ganaderos de 25 a 39 de otros 66,7 millones de euros, un 18%. Por último, los menores de 25 ingresan un 2,1% de las ayudas (7,7 millones).

Desarrollo rural

Algo parecido sucede en las ayudas de desarrollo rural, donde la distribución favorece a jóvenes tanto en beneficiarios como en importe. Se trata, en cualquier caso, de un volumen monetario muy inferior al que representan las ayudas directas. En 2025 llegaron a los profesionales del campo extremeño 85,8 millones de euros por esta vía, de los que 48,3 millones (56,3%) fueron para la horquilla de edad de 40 a 64 años. En este caso, el segundo lugar lo ocupan los agricultores de 25 a 39 años, con 20,9 millones (un 24,4%); y el tercero (aunque segundo en porcentaje de perceptores), el de 65 o más años (13,8 millones, un 16,12%). Los 2,7 millones restantes (3,19%) van a parar a menores de 24 años.

Dos de cada tres son hombres

Desagregado por género el total de perceptores, dos tercios son hombres (24.982), que ingresan casi tres cuartas partes de las ayudas directas (273,4 millones de euros). Si se cruzan de forma combinada franja de edad y sexo, destaca el mayor peso femenino en la franja de mayor edad (rozan el 40% de los perceptores de más de 65 años), mientras que apenas representan un 22,3% en la que discurre entre los 25 y los 39.

Más de 3.485 millones en España

En todo el país, los agricultores y ganaderos recibieron en 2025 un total de 3.485,82 millones de euros; de los cuales 2.535,26 millones (72,73%) fueron para hombres, mientras que 950,56 millones (27,27%) fueron destinados a mujeres agricultoras o ganaderas.