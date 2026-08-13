Los extremeños, más leche ‘semi’ y cerveza ‘sin’ que nadie, y en frescos, mucha fruta y poco pescado

Extremadura volvió a ser en 2025 la comunidad autónoma con menor gasto por habitante en alimentos y bebidas para consumir en el hogar. Cada extremeño destinó de media 1.626,3 euros al año, 248,45 euros menos que el dato nacional, situada en 1.874,75 euros. Sin embargo, el volumen de consumo doméstico fue ligeramente superior al promedio español: 582 kilos o litros por persona frente a 577,32.

El gasto alimentario está condicionado por factores como los precios de cada territorio, la renta disponible o las características de los hogares, entre ellas su tamaño y la edad de sus integrantes. Estas variables influyen, entre otros aspectos, en el peso de productos como carne, pescado o fruta en la cesta de la compra y en la mayor o menor presencia de artículos de marca blanca.

Por comunidades, Navarra encabezó el gasto per cápita con 2.164,6 euros por persona y año, 289,9 euros por encima de la media. Le siguieron Cataluña, con 2.131 euros; País Vasco, con 2.093,3; y Baleares, con 2.069. En el extremo opuesto, junto a Extremadura, se situaron Castilla-La Mancha, con 1.679,8 euros, y Andalucía, con 1.692,4. Extremadura cerró así la clasificación autonómica por gasto individual en alimentación para el hogar.

Medido en kilos o litros, Baleares registró el mayor consumo doméstico, con 682,70 por persona al año, 105,38 más que la media nacional. También superaron los 600 kilos o litros Canarias, con 669,71; Navarra, con 624,80; Cataluña, con 620,82; y Castilla y León, con 603,19. Madrid presentó el valor más bajo, con 505,86 kilos o litros por persona, 71,46 menos que la media, mientras que Andalucía se situó en 544,70. Extremadura, con sus 582 kilos o litros, quedó por encima del promedio estatal.

Aún menos que en pandemia

Los datos proceden del Informe del Consumo Alimentario en España 2025, presentado recientemente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El estudio señala que el volumen total de alimentos y bebidas consumidos dentro y fuera del hogar alcanzó los 30.798 millones de kilos o litros, todavía por debajo de los 34.767 millones de 2020, cuando la pandemia de la covid-19 disparó la demanda. De media, cada español consumió 681,72 kilos o litros sumando ambos ámbitos, un 1,4% más que el año anterior.

El gasto total en alimentación aumentó un 3,4%, en un contexto en el que los precios de los alimentos subieron un 3% en 2025. El desembolso global alcanzó los 123.694 millones de euros, con una media de 2.872,7 euros por persona, unos 75 euros más que en 2024.

Entre los datos por productos destaca el bajo consumo de carne de vacuno en Extremadura, pese al peso del sector ganadero en la región. Los extremeños consumieron 1,87 kilos por persona al año, el dato más bajo de España y prácticamente la mitad de la media nacional, situada en 3,77 kilos.

También en ovino y caprino, sectores en los que Extremadura tiene una fuerte presencia ganadera y, en el caso del ovino, la mayor cabaña de España, el consumo quedó claramente por debajo del promedio. La región registró 0,3 kilos por persona, solo por encima de Canarias y lejos de los 0,67 kilos del conjunto del país. En carne de porcino, el consumo extremeño fue de 9,5 kilos por habitante, frente a los 10 kilos de media nacional. En pollo, en cambio, superó ligeramente el promedio, con 13,4 kilos frente a 13,2.

Otro de los datos destacados es el consumo de leche semidesnatada. Extremadura encabezó el país con 41,1 litros por persona al año, frente a una media nacional de 28,5 litros, una diferencia de 12,6 litros por habitante.

En bebidas, el consumo doméstico de cerveza también se situó por encima de la media. Cada extremeño compró para consumir en casa 22,4 litros por persona, frente a los 17,9 litros nacionales. El vino quedó en 6 litros por habitante, ligeramente por debajo de los 6,8 litros del conjunto de España. Extremadura y Andalucía lideraron además el consumo de cerveza sin alcohol, con 3,9 litros por persona. Estos datos se refieren exclusivamente a compras destinadas al consumo en el hogar y no incluyen lo consumido en bares y restaurantes.

La cesta de la compra extremeña presenta también diferencias relevantes entre fruta y pescado. Cada habitante consumió 85,8 kilos de fruta fresca al año, por encima de los 81,6 kilos de media nacional. Extremadura se situó así entre las comunidades con mayor consumo, por detrás de Navarra, Castilla y León, País Vasco, Galicia y Baleares.

Pescados y mariscos

En pescados y mariscos, en cambio, el consumo extremeño rondó los 16,6 kilos por persona, frente a los 17,8 kilos de media española. La diferencia fue mayor en pescado fresco: 6,1 kilos al año por habitante, alrededor de un 13% menos que el conjunto del país y lejos de los más de diez kilos registrados en País Vasco, Asturias o Galicia.

También fue reducido el consumo de mariscos, moluscos y crustáceos, con unos 3,8 kilos por persona, casi un 20% por debajo de la media nacional. La excepción se encontró en las conservas de pescado y marisco, donde Extremadura se situó ligeramente por encima del promedio español. n