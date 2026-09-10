Más de 126 empresas y 80 cocineros han confirmado ya su presencia en la III Feria Espiga

Más de 126 empresas y 80 cocineros han confirmado ya su presencia en la III Feria Agroalimentaria Espiga, organizada por Caja Rural de Extremadura, cuando falta poco más de un mes para que Badajoz vuelva a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro del sector agroalimentario y gastronómico nacional.

La Feria Espiga celebrará su tercera edición del 16 al 20 de octubre en la Institución Ferial de Badajoz (IFEBA), con una programación que pretende dar un nuevo salto en participación, contenidos y proyección exterior y que reunirá durante cinco jornadas a productores, empresas, distribuidores, cocineros, profesionales de la hostelería, entidades y representantes de toda la cadena agroalimentaria.

Las cifras de participación confirmadas hasta el momento reflejan el creciente interés generado por una feria que nació con el objetivo de promocionar la calidad y diversidad de los productos extremeños y que, en apenas tres ediciones, ha ido ampliando su dimensión para convertirse también en un espacio de encuentro empresarial, divulgación gastronómica y generación de nuevas oportunidades para el sector.

Toño Pérez y Dani García, embajadores

La III Feria Espiga cuenta este año con dos referentes de la gastronomía española como embajadores. El chef extremeño Toño Pérez, del restaurante Atrio, repetirá por tercer año consecutivo como embajador de la cita, mientras que en esta edición se incorpora Dani García, uno de los cocineros españoles con mayor reconocimiento y proyección internacional.

Ambos participarán en una edición en la que también está prevista la presencia de hasta 80 profesionales de la restauración procedentes de diferentes puntos del país, reforzando así uno de los grandes objetivos de la Feria Espiga: utilizar la gastronomía como escaparate para mostrar la calidad de las materias primas y los productos agroalimentarios extremeños.

La programación volverá a combinar la vertiente profesional con actividades abiertas al público. A lo largo de las distintas jornadas habrá showcookings, catas y degustaciones, charlas, encuentros con profesionales y mesas de debate, además de espacios destinados a analizar cuestiones como la identidad del producto, la distribución alimentaria y la proyección nacional e internacional del sector.

Extremadura, centro de la gastronomía española

Una de las principales novedades de la tercera edición será la celebración en Badajoz del XII Certamen Nacional de Gastronomía, organizado por la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE), que se integrará dentro de la Feria Espiga.

La III Feria Agroalimentaria Espiga volverá a ser también el gran escaparate de los Premios Espiga, con los que Caja Rural de Extremadura reconoce y promociona la calidad de los productos agroalimentarios de la región y el trabajo desarrollado por productores, empresas y profesionales.

La presencia ya confirmada de más de 126 empresas y 80 cocineros, junto con la incorporación del Certamen Nacional de Gastronomía y la participación de profesionales de reconocido prestigio, refuerza la dimensión nacional de una cita que pretende contribuir también a generar contactos, abrir oportunidades comerciales y aumentar la visibilidad de las empresas y productos extremeños.

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A poco más de un mes de su celebración, la III Feria Agroalimentaria Espiga ultima así una programación de cinco jornadas con la que Badajoz volverá a convertirse, del 16 al 20 de octubre, en escaparate del potencial agroalimentario y gastronómico de Extremadura.

Los premios Espiga de Jamón y Ternera de Extremadura se celebran en la III Feria Espiga Agroalimentaria. / EL PERIÓDICO