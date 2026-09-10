CLYGAL alerta : el AOVE cae a 3,50 euros y producirlo cuesta hasta 5,31

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) reclama al Gobierno medidas «inmediatas» ante la caída del AOVE en origen hasta 3,35-3,50 euros por kilo, mientras sitúa entre 4,67 y 5,31 euros los costes del olivar tradicional de secano.

CLYGAL ha elevado la presión sobre el Gobierno ante la situación del sector olivarero. La organización agraria extremeña sostiene que los productores afrontan unos costes de producción cada vez más elevados mientras el aceite de oliva virgen extra pierde valor en origen.

CLYGAL califica la situación del sector como «agonizante» y asegura que numerosos agricultores se encuentran en una posición de «extrema vulnerabilidad». Según los datos que recoge en su comunicado, el precio del AOVE en origen habría pasado de alrededor de 4,5 euros por kilo en enero a una horquilla de entre 3,35 y 3,50 euros durante agosto.

La organización considera especialmente preocupante esa evolución porque, según expone, coincide con una producción nacional inferior a las necesidades que atribuye al mercado. CLYGAL toma como referencia una producción de 1.298.503 toneladas en la campaña 2025-2026 y calcula una demanda global de 1,5 millones de toneladas, entre unas 500.000 toneladas de consumo interno y un millón destinado a las exportaciones.

A partir de esas cifras, la entidad con sede en Almendralejo sostiene que existiría un desfase superior a las 200.000 toneladas entre la producción española y esas necesidades estimadas. A su juicio, esa situación contrasta con el descenso registrado por las cotizaciones en origen.

Uno de los principales argumentos de CLYGAL son los costes soportados por las explotaciones. La organización se remite al estudio de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), según el cual producir un kilo de aceite en un olivar tradicional de secano puede situarse entre 4,67 y 5,31 euros, dependiendo de las características de la explotación y de su grado de mecanización.

CLYGAL señala además que los costes se han incrementado con fuerza en los últimos años por factores como los fertilizantes, los carburantes o la mano de obra.

Con estas referencias, sostiene que el precio de la aceituna destinada a elaborar AOVE debería rondar un euro por kilo para que el productor pueda cubrir sus gastos.

La organización extremeña entiende que la brecha entre esos costes y las actuales cotizaciones pone en riesgo la rentabilidad de numerosas explotaciones, especialmente las tradicionales, donde la capacidad para reducir gastos mediante la mecanización es menor.

Inspecciones y Ley de la Cadena Alimentaria

Ante esta situación, CLYGAL reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que intensifique la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar operaciones en las que el agricultor no llegue a cubrir su coste efectivo de producción.

La organización solicita una campaña de inspecciones de oficio en industrias y puestos compradores, acompañada de un régimen sancionador que, según defiende, garantice que el productor no termine soportando los márgenes del resto de los eslabones de la cadena.

La reivindicación se centra especialmente en las primeras operaciones de compraventa. CLYGAL considera necesario reforzar los controles antes de la próxima cosecha para asegurar que las condiciones pactadas entre productores y compradores respeten la legislación vigente.

Las importaciones crecen un 84 %

El comunicado también pone el foco en el comercio exterior. Según los datos manejados por la organización, las importaciones de aceite procedente de países extracomunitarios aumentaron alrededor de un 84 % durante los primeros meses de 2026 y alcanzaron las 73.400 toneladas.

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CLYGAL relaciona este incremento con la necesidad de la industria de completar el abastecimiento disponible en España, aunque critica las condiciones en las que compite el producto nacional frente al procedente de terceros países. En concreto, la organización sostiene que aceites procedentes de países como Túnez o Marruecos acceden al mercado europeo mediante acuerdos comerciales preferenciales.