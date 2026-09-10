Informe
La ganadería extensiva gana peso como aliada frente a los incendios
Artemisan reivindica el pastoreo como herramienta para reducir combustible vegetal y recuperar paisajes en mosaico- La región cuenta con casi 2,9 millones de ovejas y experiencias previas en Sierra de Gata y Las Hurdes
La ganadería extensiva vuelve a ganar protagonismo en las estrategias de prevención de incendios forestales. La Fundación Artemisan defiende en su último informe sobre La nueva realidad de los incendios forestales que el pastoreo planificado puede contribuir a reducir la carga de combustible vegetal, romper su continuidad y generar paisajes más resistentes a la propagación del fuego.
El planteamiento resulta especialmente relevante en Extremadura, que cuenta con la mayor cabaña ovina de España. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, correspondientes a noviembre de 2025, la región suma 2.894.848 ovejas, de las que casi dos millones se encuentran en Badajoz y algo más de 900.000 en Cáceres. A ellas se añaden más de 175.000 cabras.
Artemisan define el papel de la ganadería como un «círculo virtuoso»: el pastoreo reduce vegetación, disminuye el combustible disponible y favorece la creación de paisajes en mosaico, donde se alternan pastos, cultivos, zonas forestales y otros aprovechamientos. Esa discontinuidad puede dificultar el avance de las llamas y facilitar las labores de extinción.
El informe resume su planteamiento con una frase contundente: «Donde hubo pastoreo, hubo menos fuego». Además, atribuye a la ganadería extensiva otros beneficios, como el mantenimiento de la biodiversidad, la conservación de los suelos, la generación de actividad económica y la fijación de población en el medio rural.
Extremadura ya ha probado el modelo
La utilización del ganado con fines preventivos no es nueva en la comunidad. El Proyecto Mosaico, impulsado por la Junta y la Universidad de Extremadura tras el incendio de Sierra de Gata de 2015, ha desarrollado experiencias de pastoreo preventivo en Sierra de Gata y Las Hurdes.
Durante 2020 y 2021 participaron ocho explotaciones ganaderas, cuatro con rebaños mixtos de ovejas y cabras y cuatro exclusivamente caprinas, sobre 485 hectáreas de cortafuegos y 92 kilómetros de infraestructuras preventivas.
Los resultados mostraron también los límites de este sistema. El pastoreo debe planificarse y adaptarse a cada terreno, con una carga ganadera suficiente y teniendo en cuenta la especie, la época del año, la disponibilidad de agua y el tipo de vegetación. No se trata, por tanto, de introducir ganado indiscriminadamente en cualquier monte, sino de utilizarlo en puntos estratégicos.
La propia Junta reconoce esta función desde hace años. Extremadura permite el pastoreo controlado con ganado ovino como medida preventiva en determinadas superficies forestadas y este mismo año amplió hasta finales de junio el periodo autorizado ante el crecimiento de vegetación herbácea susceptible de actuar como combustible.
Una línea que recoge el nuevo Plan Forestal
El Plan Forestal de Extremadura 2026-2035 también contempla fomentar los usos silvopastorales, la ganadería extensiva y el pastoralismo como herramientas vinculadas a la gestión del territorio y la prevención.
A ello se suma el nuevo Proyecto Mosaico de La Vera, puesto en marcha en octubre de 2025 tras los incendios sufridos en la comarca. La iniciativa se desarrollará hasta agosto de 2028 en una veintena de municipios y contempla actuaciones sobre aprovechamientos forestales y pastos que puedan contribuir a defender el territorio frente al fuego.
El debate va así más allá de la prevención propiamente dicha. Si el ganado presta un servicio ambiental al mantener determinadas superficies y reducir combustible, se abre también la posibilidad de remunerar al ganadero por esa función, algo que ya se ha planteado en distintas experiencias.
La tesis de Artemisan es que recuperar parte de estos usos tradicionales puede ayudar a construir territorios menos vulnerables. No supone sustituir cortafuegos, desbroces, tratamientos forestales ni medios de extinción, sino añadir una herramienta más a la prevención.
En una comunidad con casi tres millones de ovejas, la cuestión ahora es determinar hasta dónde puede crecer ese modelo y qué papel puede desempeñar realmente la ganadería extensiva en la estrategia contra los grandes incendios forestales.
Agricultura regenerativa, una vía para recuperar territorios dañados
Los incendios forestales que han azotado España este verano, el peor de la historia en superficie quemada, obligan a repensar estrategias para prevenirlos y también recuperar las zonas afectadas, algo que se está realizando mediante proyectos de agricultura regenerativa en diversas zonas del país. Buen ejemplo de ello es Souto Vivo, una iniciativa de agricultura regenerativa con implantación en la región leonesa de El Bierzo, nacido para prevenir incendios y apostar por la recuperación del soto de castaño y otros cultivos asociados que, sin embargo, tuvo que adaptarse rápidamente: para la fecha de su comienzo ya había ardido todo. El proyecto debía haber empezado en noviembre de 2025, pero en agosto de 2025 un incendio, el que afectó Las Médulas (León), arrasó con todo en las zonas donde iban a tener lugar los programas pilotos tal y como ha explicado a Efeagro la coordinadora de Souto Vivo y originaria de la zona, Nancy Prada.
Como ha recordado Prada, la situación les hizo «dar una vuelta de tuerca» y poner el foco en las zonas más afectadas para su recuperación mediante la reintroducción del soto de castaño, cultivo originario de la zona que produce una madera de gran calidad pero a largo plazo, ya que tarda hasta 15 o 20 años tarda en ser productivo en zonas quemadas. Es por eso que el proyecto, que tiene siempre en consideración las características de la economía local y busca incentivar la permanencia de población en las zonas rurales donde se implanta, apostó en sus programas por la plantación de cultivos asociados como los frutos rojos que tienen una «productividad inmediata» a la par que ayudan a regenerar el entorno, tal y como ha detallado Prada. Además, Soto Vivo ha actuado en «regeneración pura y dura» del suelo quemado mediante sembrados de madera autóctona, gramínea, roble y encina que genere una nueva economía y «consolide nuevas oportunidades».
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