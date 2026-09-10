La ganadería extensiva gana peso como aliada frente a los incendios

La ganadería extensiva vuelve a ganar protagonismo en las estrategias de prevención de incendios forestales. La Fundación Artemisan defiende en su último informe sobre La nueva realidad de los incendios forestales que el pastoreo planificado puede contribuir a reducir la carga de combustible vegetal, romper su continuidad y generar paisajes más resistentes a la propagación del fuego.

El planteamiento resulta especialmente relevante en Extremadura, que cuenta con la mayor cabaña ovina de España. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, correspondientes a noviembre de 2025, la región suma 2.894.848 ovejas, de las que casi dos millones se encuentran en Badajoz y algo más de 900.000 en Cáceres. A ellas se añaden más de 175.000 cabras.

Artemisan define el papel de la ganadería como un «círculo virtuoso»: el pastoreo reduce vegetación, disminuye el combustible disponible y favorece la creación de paisajes en mosaico, donde se alternan pastos, cultivos, zonas forestales y otros aprovechamientos. Esa discontinuidad puede dificultar el avance de las llamas y facilitar las labores de extinción.

El informe resume su planteamiento con una frase contundente: «Donde hubo pastoreo, hubo menos fuego». Además, atribuye a la ganadería extensiva otros beneficios, como el mantenimiento de la biodiversidad, la conservación de los suelos, la generación de actividad económica y la fijación de población en el medio rural.

Extremadura ya ha probado el modelo

La utilización del ganado con fines preventivos no es nueva en la comunidad. El Proyecto Mosaico, impulsado por la Junta y la Universidad de Extremadura tras el incendio de Sierra de Gata de 2015, ha desarrollado experiencias de pastoreo preventivo en Sierra de Gata y Las Hurdes.

Durante 2020 y 2021 participaron ocho explotaciones ganaderas, cuatro con rebaños mixtos de ovejas y cabras y cuatro exclusivamente caprinas, sobre 485 hectáreas de cortafuegos y 92 kilómetros de infraestructuras preventivas.

Los resultados mostraron también los límites de este sistema. El pastoreo debe planificarse y adaptarse a cada terreno, con una carga ganadera suficiente y teniendo en cuenta la especie, la época del año, la disponibilidad de agua y el tipo de vegetación. No se trata, por tanto, de introducir ganado indiscriminadamente en cualquier monte, sino de utilizarlo en puntos estratégicos.

La propia Junta reconoce esta función desde hace años. Extremadura permite el pastoreo controlado con ganado ovino como medida preventiva en determinadas superficies forestadas y este mismo año amplió hasta finales de junio el periodo autorizado ante el crecimiento de vegetación herbácea susceptible de actuar como combustible.

Una línea que recoge el nuevo Plan Forestal

El Plan Forestal de Extremadura 2026-2035 también contempla fomentar los usos silvopastorales, la ganadería extensiva y el pastoralismo como herramientas vinculadas a la gestión del territorio y la prevención.

A ello se suma el nuevo Proyecto Mosaico de La Vera, puesto en marcha en octubre de 2025 tras los incendios sufridos en la comarca. La iniciativa se desarrollará hasta agosto de 2028 en una veintena de municipios y contempla actuaciones sobre aprovechamientos forestales y pastos que puedan contribuir a defender el territorio frente al fuego.

El debate va así más allá de la prevención propiamente dicha. Si el ganado presta un servicio ambiental al mantener determinadas superficies y reducir combustible, se abre también la posibilidad de remunerar al ganadero por esa función, algo que ya se ha planteado en distintas experiencias.

La tesis de Artemisan es que recuperar parte de estos usos tradicionales puede ayudar a construir territorios menos vulnerables. No supone sustituir cortafuegos, desbroces, tratamientos forestales ni medios de extinción, sino añadir una herramienta más a la prevención.

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En una comunidad con casi tres millones de ovejas, la cuestión ahora es determinar hasta dónde puede crecer ese modelo y qué papel puede desempeñar realmente la ganadería extensiva en la estrategia contra los grandes incendios forestales.