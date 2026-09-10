El SEPE reconoce por primera vez de forma oficial la profesión de sacador de corcho

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha incorporado por primera vez la formación específica para el descorche a su catálogo oficial de especialidades formativas, con dos nuevos programas destinados a profesionalizar la saca del corcho. La medida supone el reconocimiento oficial de un oficio tradicional con especial importancia en Extremadura y que, durante generaciones, se ha transmitido principalmente mediante el aprendizaje directo.

Los programas aprobados por el SEPE son ‘Operaciones de descorche’, con una duración de 22 horas, y ‘Operaciones de descorche. Modalidad acelerada’, de cuatro horas. Aunque aún sin fecha definida, Extremadura acogerá alguna de estas acciones formativas. Ambas incluyen contenidos específicos sobre el descorche, desde la preparación del árbol y la extracción del corcho hasta el mantenimiento de las herramientas, la prevención de riesgos laborales, la protección ambiental y las buenas prácticas durante la saca.

Reivindicación histórica

La entrada de estas especialidades en el catálogo estatal responde a una reivindicación histórica del sector corchero, que reclamaba un marco formativo oficial para una actividad que exige conocimientos técnicos y experiencia para garantizar tanto la calidad del producto como la conservación y adecuada gestión de los alcornocales.

La nueva oferta pretende además favorecer el relevo generacional necesario en una profesión especializada, reforzar la competitividad de la cadena de valor del corcho y abrir nuevas oportunidades de empleo en las zonas rurales. Su implantación puede contribuir así a fijar población y a combatir la despoblación en territorios vinculados tradicionalmente a la explotación del alcornocal.

Según ha informado a través de una nota el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex), el reconocimiento del SEPE culmina más de cinco años de trabajo entre centros de investigación, administraciones públicas y entidades relacionadas con los sectores forestal y corchero. La iniciativa se ha desarrollado en distintas fases hasta conseguir trasladar al ámbito estatal un modelo común de capacitación profesional.

Punto de partida

El punto de partida fue el proyecto Surocat, que desarrolló un modelo de formación certificada y del carné de sacador de corcho en Cataluña. Esta experiencia permitió establecer criterios comunes de calidad y seguridad para formar a profesionales del descorche, con especial atención al respeto al árbol y a la correcta ejecución de unos trabajos determinantes para obtener un corcho de calidad y preservar la salud del alcornocal.

Posteriormente, el proyecto Futurecork, finalizado en diciembre de 2025, permitió trasladar el modelo al ámbito estatal y avanzar hacia su reconocimiento oficial por parte del SEPE. En esta fase participaron el Cicytex, junto a entidades catalanas y de Andalucía.

La inclusión definitiva de los programas en el catálogo supone, según destaca el Cicytex, «una herramienta estratégica» para el sector, ya que facilitará la disponibilidad de trabajadores cualificados, contribuirá a mejorar la competitividad de la actividad corchera y ayudará a garantizar el futuro de un oficio ligado a la bioeconomía y a la gestión sostenible de los bosques mediterráneos.

Los nuevos programas también permitirán preparar las pruebas de acreditación del carné europeo de sacador de corcho de EFESC, el Consejo Europeo de Capacidades Forestales y Ambientales, favoreciendo así un modelo de cualificación compartido y con proyección internacional para estos profesionales.

Experiencia previa

Desde el Cicytex se recuerda asimismo que Extremadura cuenta ya con una experiencia previa de formación vinculada a este sistema. Hace un año se celebró en la Finca El Pajonal, situada en la localidad pacense de Carmonita, un curso gratuito acompañado del examen para conseguir el carné de sacador, organizado en el marco del proyecto Futurecork.

En aquella primera edición participaron un total de 56 extremeños, hombres y mujeres, que recibieron formación destinada a profesionalizar la saca del corcho mediante un sistema de capacitación y certificación ajustado a los estándares de EFESC. El modelo se puso en marcha también en Andalucía y Cataluña.

Manual para sacadores

A estas actuaciones se suma la reciente publicación del ‘Manual para la obtención del carné de sacador/a de corcho’, elaborado conjuntamente por el Cicytex y el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña. El documento busca homogeneizar la formación de profesionales y servir de referencia para la capacitación de quienes quieran incorporarse a esta actividad.

La publicación persigue especialmente garantizar el necesario relevo generacional en uno de los oficios forestales más especializados y representativos del ámbito mediterráneo, además de avanzar hacia una formación homologada a escala europea que facilite el reconocimiento de las competencias de los trabajadores.

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La incorporación de estas especialidades al catálogo del SEPE contribuirá al desarrollo del sector extremeño y permitirá impulsar «proyectos de impacto estructural», esgrime el Cicytex, en una actividad estrechamente ligada al territorio, al paisaje y a la economía de numerosas zonas rurales de Extremadura.