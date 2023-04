Hace tres años que la empresaria Carlota Serrano cumplió su gran sueño. En este tiempo La Casa de Carlota, hotel rural de cuatro estrellas ubicado en Montánchez, se ha confirmado como una de las más sorprendentes y a la vez rigurosas propuestas turísticas en Extremadura.

Este hotel rural es la cristalización del esfuerzo de una familia a lo largo de la historia y se ha visto recompensado estos días con el galardón al Mejor Alojamiento Rural, de los Premios Turismo Extremadura, los más prestigiosos reconocimientos del sector.

Indescriptible

La Casa de Carlota no puede describirse con palabras. Hay que vivirla, dejarse sorprender por su arquitectura, sus piezas artísticas y por el exquisito gusto con el que se ha puesto en valor para ofrecerse al viajero. Quienes la visitan salen de ella con una experiencia que no se olvida, porque no hay nada al azar en este buque insignia de la excelencia turística regional.

Carlota Serrano, propietaria del Hotel Rural, hizo hace tres años una gran apuesta por Extremadura, de la que ya recoge sus frutos. Abierto a todo tipo de viajeros, ha tenido una gran acogida entre matrimonios y parejas de todo el territorio nacional que encuentran en Montánchez el espacio perfecto para recargar energías, celebrar sus eventos, y descansar de verdad. Se van de La Casa de Carlota con el alma y el cuerpo repuesto, las energías cargadas y ganas de volver a vivir la experiencia. Tras la conquista del viajero nacional ha llegado el momento de poner el objetivo en el internacional, gracias a la excelencia de todos sus servicios y, sobre todo, de un entorno natural como la Sierra de Montánchez, con múltiples posibilidades y atractivos en el centro de Extremadura.

Singular

En La Casa de Carlota el viajero vive una experiencia singular, en la que el descanso, la belleza, la calma y la tranquilidad son los denominadores comunes. Todo ello completado con una restauración exquisita en la que las recetas de la zona son protagonistas. Si quieres comer bien bien y recordar los sabores primigenios ven a La Casa de Carlota un fin de semana. No te arrepentirás de las propuestas de su Jardín de Carlota.

En La Casa de Carlota el continente es tan valioso como el contenido. La historia de una casa construida en 1850 rezuma en todas las habitaciones de este hotel rural montanchego. Todas las habitaciones corresponden a familiares de la propietaria: Catalina, Soledad, Tía Luisa, Carlota y Casimiro (bisabuelos de la propietaria), Antonio y María Rosa, Leopoldo, Manuel, Antonio Carlos… Cada una de ella guarda una gran historia. ¿Te atreves a descubrirlas?

Los amantes del arte y las antigüedades también pueden disfrutar con la excelente colección artística que se desgrana por el hotel rural. Incluso los elementos más modernos son de una excelencia contrastada, como por ejemplo las camas de hierro han sido forjadas por el escultor Miguel Sansón.

Más oferta

La Casa de Carlota ya trabaja en la multiplicación de la oferta con la posibilidad de ofrecer a sus clientes propuestas de turismo activo, como senderismo e incluso catas de acreditados productos de la zona como vino o jamón ibérico.

Actualmente es el espacio perfecto para reuniones de empresa y celebraciones familiares y de amigos.

No esperes a que te lo cuenten. ¡Ven a La Casa de Carlota y carga las pilas! ¡Volverás seguro!

LA CASA DE CARLOTA

Calle Virgen de los Remedios 12, Montánchez, Cáceres

+34 607 447 559

info@lacasadecarlotamontanchez.es