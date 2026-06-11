A tu aire, solo o en compañía, pero motorizado

Si lo tuyo es el motor, tanto a dos como a cuatro ruedas, proponemos recorrer Extremadura a través de doce rutas y sus once carreteras paisajísticas, a través de autovías y carreteras secundarias. Paisajes, patrimonio, naturaleza irán pasando ante tus ojos, en una escapada que puede planificarse o no, pero que se desarrolla en una de las regiones más seguras del país, donde la densidad del tráfico es mucho menor que en el resto del territorio nacional. Además, puedes guiarte por múltiples argumentos, especialmente la conservación del ecosistema, pues Extremadura cuenta con cuatro territorios Unesco: tres Reservas de la Biosfera (Monfragüe, Tajo Internacional, La Siberia) y un Geoparque Mundial (Villuercas-Ibores-Jara). A todo ello hay que unir los enclaves Patrimonio de la Humanidad como la Ciudad Monumental de Cáceres, el Conjunto Arqueológico de Mérida y el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. No nos olvidemos del Real Sitio y Patrimonio Europeo del Monasterio de Yuste, última morada de Carlos V.

Pero ese encanto patrimonial es seña de identidad de otros municipios cuyos centros históricos bien merecen una visita a fondo: Badajoz, Plasencia, Trujillo, Coria, Hervás, Jerez de los Caballeros o Zafra por solo destacar algunos. Hacer una parada en ellos y disfrutar de su variada oferta gastronómica.

Monasterio de Santa María de Tentudía en Calera de León. / EL PERIÓDICO

Extremadura, kilómetro a kilómetro

Hay territorios que se disfrutan despacio, sin prisas y con las ventanillas bajadas. Extremadura es uno de ellos. Una tierra extensa repleta de pueblos con historia y carreteras que son mucho más que un medio para llegar a destino. Son, en sí mismas, parte del viaje.

De norte a sur y de este a oeste, Extremadura propone doce rutas a motor pensadas para viajar a tu aire, con total libertad, y descubrir una región que combina naturaleza deslumbrante, patrimonio milenario y una gastronomía que sabe a territorio.

Del norte verde al corazón de piedra

El viaje puede comenzar en Plasencia, puerta de entrada al norte extremeño y nexo natural con el Valle del Jerte, La Vera o el Ambroz. Aquí el asfalto serpentea entre gargantas de agua cristalina, cerezos, pueblos detenidos en el tiempo y joyas como el Monasterio de Yuste. Son rutas para disfrutar sin reloj, detenerse en una piscina natural y saborear el paisaje.

Más al oeste, Sierra de Gata y Las Hurdes despliegan montañas, valles y tradiciones únicas. La arquitectura popular, los dialectos como a fala, los meandros imposibles del río Alagón y carreteras panorámicas convierten cada kilómetro en una experiencia sensorial.

Naturaleza en estado puro

Monfragüe, Reserva de la Biosfera y Parque Nacional, es una parada obligatoria para los amantes de la naturaleza. Sus dehesas, cortados rocosos y cielos limpios convierten la conducción en un espectáculo permanente, con miradores que invitan a apagar el motor y simplemente mirar.

El Tajo Internacional, frontera natural con Portugal, ofrece otra forma de viajar: más pausada, más silenciosa, entre riberos, dólmenes, barcos turísticos y pueblos donde la frontera es cultura de dos pueblos.

Ciudades históricas

Cáceres, Trujillo, Mérida o Badajoz no son solo paradas urbanas: son capítulos fundamentales del relato extremeño. Desde la Cáceres medieval y monumental hasta la Mérida romana, pasando por la Trujillo de los conquistadores o la Badajoz fronteriza, estas rutas combinan conducción y paseos a pie por algunos de los conjuntos históricos más importantes de la Península.

Alrededor de ellas, el viaje se enriquece con espacios naturales como Los Barruecos, Cornalvo o Proserpina, donde la historia y el paisaje conviven sin artificios.

Montañas, agua y silencio

El Geoparque Mundial Unuesco Villuercas-Ibores-Jara invita a descubrir una Extremadura más abrupta y geológica, con carreteras que ascienden entre sierras, miradores naturales y pueblos como Guadalupe, uno de los grandes hitos patrimoniales de la región.

Hacia el este, La Siberia y La Serena sorprenden con un paisaje dominado por el agua: grandes embalses, dehesas infinitas y cielos abiertos. Es una Extremadura menos conocida, perfecta para quienes buscan tranquilidad, actividades al aire libre y horizontes amplios.

El sur más tradicional

Las rutas del sur conducen por Zafra, Tierra de Barros, Tentudía, la Sierra Suroeste y la Campiña Sur. Aquí el viaje se impregna de ferias ganaderas, vinos, castillos, monasterios y una identidad muy ligada a la tierra. Desde las plazas de Zafra hasta el punto más alto de la provincia de Badajoz, cada tramo es una invitación a detenerse y conocer.

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Toda esa propuesta se complementa con once rutas paisajísticas provinciales que pasan por Plasencia, los Valles del Jerte y La Vera; el Valle del Ambroz y Tierras de Granadilla; la Sierra de Gata y Las Hurdes; la Reserva de la Biosfera de Monfragüe; Cáceres y Trujillo; Guadalupe y el Geoparque de Las Villuercas-Ibores-Jara; la Reserva de la Biosfera del Tajo Internacional; Badajoz y Olivenza; Mérida y su entorno; La Serena y la Reserva de la Biosfera La Siberia; Zafra y Tierra de Barros; así como la Sierra Suroeste, Tentudía y Campiña Sur.