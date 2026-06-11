El Almendro en Flor consolida a Garrovillas como destino rural

Garrovillas florece entre almendros. La localidad no deja de atesorar adjetivos y nombramientos. Todos ellos sin duda merecidos y fruto de una estrategia turística meditada y acertada por parte del consistorio. El municipio quizá no esté en la lista de los destinos más renombrados de la provincia pero, poco a poco, va ganando enteros. Si hace unos años recibió el reconocimiento como Pueblo Mágico por sus valores culturales, históricos, paisajísticos, gastronómicos y de tradición, desde el año pasado puede presumir de contar con una Fiesta de Interés Turístico Regional: El Almendro en Flor.

La celebración es una exaltación del árbol ancestral por excelencia de la zona: el almendro cuando se encuentra en plena floración. De hecho, no tiene una fecha fija pues está sujeta a un fenómeno natural. Es un espectáculo que dura algo más una semana días y que Garrovillas aprovecha como un recurso para dinamizar el mundo rural y dar a conocer la zona, que cuenta con unas 1.000 hectáreas de esta plantación. El Almendro en Flor se desgaja en dos fines de semana: uno en el que miles de personas se concentran en el paraje Gallito, donde se concentra la mayoría de los almendros ancestrales y el siguiente, más dedicado a la comercialización de los productos relacionados con la almendra, con expositores de los mismos en la Plaza de la Constitución. La Feria del Almendro ya ha superado las seis ediciones e impulsa las posibilidades gastronómicas e industriales de este fruto seco

El Almendro en Flor es mucho más que una concentración en un día de campo. Los visitantes pueden participar en unas rutas, a pie o a caballo, por los senderos de la zona y también aprovechar para conocer las múltiples excelencias del municipio. En la última edición participaron más de 700 personas.

Los visitantes de Garrovillas no pueden perderse su archiconocida Plaza Mayor del siglo XV, de 4.000 metros y Conjunto Histórico-Artístico, así como la iglesia de Santa María de la Consolación, donde se encuentra el órgano renacentista funcional más antiguo de la Península Ibérica, declarado Bien de Interés Cultural, a pleno rendimiento y usado en la grabación de importantes registros musicales. También con categoría BIC es el Convento de San Antonio de Padua, aunque se encuentra en ruinas. Especial encanto tiene el pasear por el Barrio Judío garrovillano, del siglo XIV, situada entre la plaza y la Iglesia de San Pedro. El Corral de Comedias o el museo etnográfico son otros dos enclaves que merece la pena conocer.

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Garrovillas es conocido también por su carácter lúdico a lo largo del año. Especial vistosidad tienen sus Fiestas de San Antón, de San Blas (con una colorida procesión en la que destacan los trajes de serrana), sus carnavales, y, por supuesto, sus toros en verano, con motivo de San Roque, que convierten la Plaza Porticada en un coso taurino especializado en la lidia tradicional. n