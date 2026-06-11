Hospes Palacio de Arenales & Spa
El arte de celebrar: exclusividad, naturaleza y excelencia en Cáceres
Un hotel boutique de lujo a diez minutos de Cáceres que combina espacios versátiles, gastronomía de autor, naturaleza y bienestar para diseñar eventos corporativos y celebraciones privadas con carácter exclusivo
El Periódico
En Hospes Palacio de Arenales & Spa, cada celebración se convierte en una experiencia única donde la elegancia contemporánea dialoga con la serenidad de la naturaleza extremeña. Ubicado en una magnífica finca a tan solo diez minutos de Cáceres, este hotel boutique de lujo ofrece un entorno privilegiado concebido para acoger eventos con carácter y distinción.
Sus amplios jardines, salones privados, acogedoras estancias, restaurante, cafetería y una espectacular piscina de horizonte infinito configuran un auténtico lienzo en blanco donde diseñar celebraciones a medida, cuidando cada detalle para crear momentos memorables.
Especializado en eventos corporativos, el equipo del hotel aporta experiencia y precisión para garantizar el éxito de reuniones, conferencias o encuentros profesionales. Las propuestas incluyen opciones de media jornada o jornada completa, con salas de reuniones, coffee breaks y una cuidada oferta gastronómica basada en menús ejecutivos diseñados por el chef Jorge Galán, que pone en valor la cocina local y de mercado adaptada a cada ocasión.
Además, el hotel dispone de espacios versátiles para presentaciones, exposiciones, cócteles al aire libre o eventos en su elegante carpa, así como entornos más íntimos como el Invernadero, donde el sonido del agua y la atmósfera natural crean un escenario especialmente evocador.
La experiencia se completa con Bodyna Spa Cáceres, un espacio dedicado al bienestar con zona de aguas y cabinas de tratamiento donde se aplican rituales basados en técnicas ancestrales y productos 100% naturales, ideales también como detalle corporativo.
Un enclave excepcional donde celebrar reuniones empresariales, bodas, aniversarios o eventos familiares, siempre con el sello de exclusividad y excelencia que define a Hospes. n