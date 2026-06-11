Cuatro fiestas más para presumir de Extremadura

Extremadura suma cuatro nuevas Fiestas de Interés Turístico Regional, lo que supone superar los 70 reconocimientos de esta índole, si contabilizamos las de Interés Turístico Nacional e Internacional. La Feria de la Castaña (Cabeza la Vaca), la Fiesta del Almendro en Flor (Garrovillas de Alconétar), las Coles con Buche (Arroyo de la Luz) y la Feria Agroalimentaria (Valdefuentes) son las flamantes incorporaciones de 2025, que unen tradición, devoción y apuesta por la gastronomía y los productos autóctonos.

El pasado 2025 Cabeza la Vaca celebró por vez primera su Fiesta de la Castaña con el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional, además de celebrar su 20 aniversario. El objetivo de este encuentro es la divulgación de un producto cuya tradición se remonta a siglos, además de impulsar la conservación del castaño y la dinamización de la economía local.

Entre las particularidades a reseñar se encuentra que Cabeza la Vaca reúne la extensión de bosque de castaño más grande de toda la provincia de Badajoz, en total 256 hectáreas. La castaña forma parte de la cultura, el turismo y la economía local. Miles de kilos de este fruto seco se recolectan cada año.

La castaña es uno de los ejes de la creación de riqueza y empleo en Cabeza la Vaca y también es una palanca para potenciar el patrimonio monumental, natural y gastronómico de la zona. La localidad –muy cerca del punto más alto de la provincia pacense- está rodeada de encinas, alcornoques y castaños. Tiene además una gran tradición culinaria.

Previamente a la celebración de la Feria de la Castaña se desarrollan otras actividades como la Feria de la Tapa o ‘Castaños Mágicos y Delicias por la Naturaleza’, incluidas dentro del Programa de Dinamización Turística de la Comarca de Tentudía que redacta la Diputación de Badajoz.

El programa de la Feria de la Castaña incluye rutas de senderismo, visitas guiadas por el municipio, talleres y ponencias bajo el título genérico de ‘Hablemos de la Castaña’, así como el circuito ‘La castaña y sus amigos’, que incluye degustaciones y talleres. El mejor stand de la exposición comercial es reconocido cada año con el premio Fercas.

Fiesta del Almendro en Flor de Garrovillas de Alconétar. / EL PERIÓDICO

La Fiesta del Almendro en Flor de Garrovillas de Alconétar celebró el año pasado los 25 años de existencia. Este año supera el cuarto de siglo de homenaje al árbol que ha cobijado a generaciones, ya con el marchamo de Fiesta de Interés Turístico Regional. La fecha de este acontecimiento varía cada año y está en función de la floración natural del almendro. El paraje municipal Gallito es el escenario idílico donde convergen ese día las rutas senderistas, las rutas a caballo, las degustaciones de brezas con buche (almuerzo típico de ese día) y las actuaciones musicales. El Almendro en Flor es un anticipo de la primavera en un Pueblo Mágico como es Garrovillas de Alconétar. Un mercado artesanal, atracciones para niños y una carpa municipal con actuaciones completan la jornada que viven con intensidad las familias. Sobre el origen de la celebración hay muchas leyendas. Lo cierto es que el paraje

Las rutas senderistas están adaptadas a todas las edades (hay una larga y otra corta) y parten de la famosa Plaza Porticada. También puede aprovecharse para conocer el pueblo a través de visitas guiadas.

Además, el fin de semana posterior a esa fiesta se celebra la Feria del Almendro, ya con in matiz más comercial, que llena la Plaza Porticada de stands de productos elaborados con almendra, los nacidos ese año apadrinan almendros con su nombre y un tren turístico recorre el municipio.

Valdefuentes, Feria Agroalimentaria. / EL PERIÓDICO

La fiesta de las Coles con Buche de Arroyo de la Luz supera con creces los límites de una simple celebración culinaria. En realidad es una auténtica sinfonía de sabores, aromas, pero también de emociones. Las calles de Arroyo de la Luz se llenan en febrero de vecinos y visitantes deseosos de disfrutar de este manjar que llena el aire de efluvios suculentos. Las Coles con Buche recuerdan la importancia que tiene conservar las raíces y las tradiciones. Los ingredientes son coles de las huertas locales, buche, morcilla bofera, chorizo, pizpierno y tocino. Hace más de dos décadas que se viene celebrando y ya se han repartido más de 24.000 raciones. El programa incluye talleres de huerta y alfarería, exposiciones y concursos fotográficos, demostraciones de cocina en vivo, rutas por el municipio, unas jornadas gastronómicas y la esperada degustación de este plato a precios populares.

La historia de las coles con buche rememora tiempos en los que las familias arroyanas se reunían en torno a la lumbre compartiendo momentos de camaradería y fraternidad.

Finalmente, la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes celebra este año su cuarto de siglo de andadura con la satisfacción del reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional. A lo largo de tres días de marzo esta localidad recibe decenas de miles de visitantes ávidos de degustar los mejores productos de la zona en una espectacular carpa que reúne quesos, jamones, vinos y dulces, que se adquieren a través de tiques. De hecho, cada año se superan los 50.000, lo que significa un importante volumen de negocio para los participantes.

La capital del Esgrafiado, como se conoce a Valdefuentes, también cuenta con un escenario esos días por el que pasan artistas de multitud de estilos que ofrecen recitales gratuitos de primer nivel. El principal objetivo de la feria es la creación de empleo a través del impulso, de la promoción, y de la puesta en valor de los productos agroalimentarios de la comarca. Los esgrafiados, la dehesa o la arquitectura local también se ponen en valor ofreciendo a las empresas nuevos nichos de mercado.

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La éxito de la Feria Argoalimentaria de Valdefuentes radica en el maridaje y la fusión de gastronomía, ocio, cultura, juntamente con un ambiente festivo. En la última edición, se pudo visitar la exposición de pintura de la artista local Sarah Badoy, en el claustro del Convento de San Agustín, así como realizar una ruta senderista por el paraje El Revuelo, además de disfrutar de demostraciones de corte de jamón y sabrage y degüelle de cava extremeño y el conocido vino del municipio.