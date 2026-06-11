La Encina Terrona, el corazón milenario de la dehesa extremeña

Extremadura está plagada de joyas naturales, espacios que dejan al viajero sin palabras y nos reconcilian con lo más profundo de nuestro ser, con la tierra de la que un día salimos y volveremos. Uno de esos hitos, que habitualmente no son citados en las grandes rutas, es la Encina Terrona, con más de 800 años de antigüedad (estaba antes del descubrimiento de América y en la retirada de los musulmanes). Es además un ejemplo de la importancia que el ecosistema dehesa tiene no solo en la región, sino en toda la Península Ibérica. La Encina Terrona ha sido objeto de multitud de trabajos de conservación y además de por su longevidad, es conocida como símbolo de la identidad de la comarca de Montánchez.

Se encuentra en el municipio de Zarza de Montánchez, en la finca la Dehesa y en el paraje conocido como La Cumbre. Sus dimensiones son un perfecto indicador de la importancia del ejemplar: 6,5 metros de altura, copa de 28 metros de diámetro, y un de tronco que supera los 7,8 metros. No solo se trata de la encima más relevante de España, sino probablemente de toda Europa.

Entre los avatares de su trayectoria se encuentra el rayo que partió una de sus ramas principales en 1997. Esa circunstancia obligó a la instalación de unas muletas metálicas para sostener la estructura. Su tronco está prácticamente hueco en la actualidad. Tiene el rango de Árbol Singular de Extremadura y cada Sábado Santo se realizan actividades en su honor.

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Una vez que el viajero ha disfrutado de la Encina Terrona puede visitar un municipio, Zarza de Montánchez, en el que descubrirá maravillas como la iglesia de San Miguel Arcángel o la Ermita de San Salvador. Además, el municipio celebra cada año la Fiesta del Pan y Queso, también llamada La Tabúa, en la que se rememora una batalla entre moros y cristianos en la Sierra de San Cristóbal. Tiene sus orígenes en los agasajos a los cristianos vencedores con un queso. Una vecina, la Tía Canuta, cedió todos bienes para garantizar la continuidad de la fiesta. n