Extremadura, en la Champions del Patrimonio Mundial

Extremadura juega en la Champions del Patrimonio Mundial. No solo por sus espacios reconocidos como Patrimonio de la Humanidad, sino también por la excelencia de sus hallazgos arqueológicos, la riqueza de sus cascos históricos y de sus fiestas ancestrales. Un ejemplo de esta calidad han sido los reconocimientos de la revista + Historia National Geographic que han premiado a tres propuestas extremeñas.

Cueva de Maltravieso. / EL PERIÓDICO

El Mejor Descubrimiento o Hallazgo Histórico del 2025 recayó sobre las Pinturas Rupestres de la Cueva de Maltravieso de Cáceres, que tras intensos trabajos han podido ser datadas como pinturas rupestres más antiguas del planeta. Se trata de una serie de manos en negativo que fueron realizadas hace más de 67.000 años –mucho antes de la llegada del Homo sapiens a Europa– posiblemente junto a otra serie de símbolos como series de puntos, trazos pareados, triángulos, discos soplados, impresiones circulares sobre la arcilla de la cueva o simples manchas informes de pigmento rojo. Dichas representaciones, realizadas de manera casi simultánea, marcan el comienzo de las capacidades simbólicas del ser humano. Precisamente, en la actualidad se trabaja en la elaboración del expediente de la candidatura conjunta a Patrimonio Mundial de las cuevas de Maltravieso y Escoural (Montemor-o-Novo, Portugal).

Se trata de los dos únicos yacimientos del suroeste peninsular que reúnen evidencias arqueológicas esenciales para comprender las fases iniciales de la creación de arte rupestre por parte del ser humano. Las investigaciones del proyecto FIRST ART, liderado por la Junta de Extremadura junto a instituciones científicas de Portugal, Alemania, Inglaterra, Italia y China, han permitido confirmar la existencia en ambos enclaves de símbolos de enorme antigüedad. Entre ellos destacan las huellas de manos de Maltravieso, con más de 67.000 años, consideradas las pinturas rupestres más antiguas del mundo.

Otro de los galardones de de la revista + Historia National Geographic, otorgados por los lectores, fue a parar al Conjunto histórico-artístico de Trujillo, como Mejor Conservación de Recinto Histórico Amurallado. El galardón pone en valor su excepcional riqueza patrimonial, su integridad histórica y su influencia en la memoria cultural de España.

Este espacio se caracteriza por ser uno de los conjuntos monumentales más completos y evocadores de la Edad Media y el Renacimiento en Extremadura, destacando por la convivencia armónica de un urbanismo defensivo, religioso y civil que ha llegado hasta nuestros días con un alto grado de conservación. Su perímetro fue originalmente defendido por sólidas murallas medievales que articulaban la ciudad y la protegían; aunque sólo quedan fragmentos visibles, estos restos y las puertas que se conservan permiten entender aún la configuración defensiva del conjunto urbano.

Dentro de este recinto se despliega un patrimonio arquitectónico extraordinario: el castillo medieval sobre la colina, símbolo de la fortaleza y la historia de la ciudad; la Plaza Mayor, testigo del esplendor cívico y social que cobijó la vida de la villa desde la Baja Edad Media; y numerosas casonas y palacios renacentistas que evocan la época de los grandes viajes, las conquistas y el auge económico que experimentó Trujillo entre los siglos XV y XVI.

Además, la ciudad fue cuna de importantes figuras históricas, como Francisco Pizarro o Francisco de Orellana, lo que amplifica su significado cultural y su papel dentro de la historia global de los siglos XVI y XVII.

De la Luna al Fuego. / EL PERIÓDICO

De la Luna al Fuego

Por último, la Fiesta de la Luna al Fuego que se celebra en Zafra recibió el Premio al Mejor Patrimonio Cultural. Esta distinción supone el «reconocimiento al empeño demostrado a la hora de cuidar la cultura y el patrimonio» de Zafra, según trasladó la revista + Historia National Geographic al ayuntamiento de la localidad.

El premio otorgado a la festividad ‘De la Luna al Fuego’ se ha hecho público, junto al resto de categorías, en el número de diciembre de la publicación ‘Historia National Geographic’, que desde este martes está en su web, en sus redes sociales y, en formato papel en quioscos de toda España.

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Cabe destacar que el resto de finalistas que optaban al galardón junto a la festividad ganadora, eran el ‘Día de la Faldeta’, de la localidad oscense de Fraga; ‘La Endiablada’, de Almonacid del Marquesado, en Cuenca; la ‘Fiesta de la Arribada’, de la localidad pontevedresa de Baiona, y los ‘Raiers’, de La Pobla de Segur, en Lleida, todos ellos con una gran difusión y aceptación por el público. n