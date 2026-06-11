El interesante turismo de Extremadura

Como hombre del turismo, tras unos doce años en Mallorca y varios años más en la presidencia de Madrid y de España del Skal, la asociación internacional de altos profesionales del sector turístico y más de 30 en la Dirección General de Turismo de España, veo a mi tierra natal que va creciendo con ganas, ilusión y profesionalidad en este campo tan fascinante que es el turismo.

Y, en este caso, Extremadura es un destino turístico que ofrece de todo al viajero: Desde monumentos históricos a lugares de gran belleza natural, que es lo que demanda ahora el nuevo turista y esas nuevas tendencias se han de ofrecer a través de la comunicación turística. El visitante lo que busca realmente es una experiencia personal lo que lleva a viajar a lugares de moda o a lugares casi desconocidos y esa es la clave de la promoción turística actual. De ahí que el papel de los medios de comunicación sea mediar en el proceso de transmitir la oferta de los productos turísticos desde los profesionales que los ofrecen a su público concreto para ser consumido, no en balde, también el turismo, en el amplio sentido de la palabra, es un producto de consumo de la sociedad actual. Y eso es lo que hace, con este suplemento especial El Periódico de Extremadura.

Nuestra región cuenta numerosos y singulares recursos turísticos que se concretan en productos que el viajero puede disfrutar de ellos. Se ve que hay un buen entendimiento de las instituciones públicas y privadas, Las primeras en promocionar los diversos destinos turísticos de la región y los empresarios en ofrecer buenos servicios hoteleros, de restauración y otros servicios a los visitantes.

Para mí, el actual turismo de la región extremeña se concreta en sus interesantes e históricos monumentos, muchos de ellos declarados Patrimonio de la Humanidad, como Mérida, Cáceres y Guadalupe, así como en sus atractivos lugares de naturaleza, tan extraordinarios que algunos de ellos también forman parte de la UNESCO, como los parques de Monfragüe, el Geoparque Mundial Villuercas, Ibores y Jara, además del Tajo Internacional, o la Reserva de la Biosfera de la Siberia, lugares naturales y otros tan asombrosamente extraordinarios como Los Barruecos, el Valle del Jerte, la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, el Parque Natural de Cornalvo, o el Monumento Natural Cerro Masatrigo por citar solo algunos y así poder descubrir a tantos como hay, sin olvidarse de las nueve banderas azules en las playas de aguas dulces de Extremadura, de las 17 que están catalogadas en toda España.

No podemos olvidarnos tampoco de la rica y variada gastronomía de la región, que ofrecen nuestros excelentes cocineros, pues buena parte de la misma forma parte de la mundialmente conocida cocina francesa tras ser robado el recetario de la Orden Militar de Alcántara por el general francés Jean Junot y como dijo uno de los hombres más importantes de los comienzos del turismo en todo el mundo Augusto Escoffier, reconocido internacionalmente como el emperador de los cocineros y chef del hotel Ritz de París. «el mejor trofeo, la única cosa ventajosa que sacó Francia de España en la Guerra de la Independencia» fue el recetario alcantarino, entre los que se encontraba la perdiz a la moda de Alcántara reconvertida en el faisán a la moda de París, ya que el recetario extremeño cayó en manos del rey de los chefs franceses, Antonin Careme, quien trabajó para Napoleón. Escoffier fue el creador de las cartas de menús en los restaurantes y, por su buen hacer profesional forma parte de la historia turística mundial, recopiló más de 5.000 recetas en su famosa ‘Guide Culinaire’. Nadie puede dudar que en Extremadura hay una gastronomía local de calidad.

No solo hay que promover las ciudades monumentales y los lugares de naturaleza de gran belleza, sino que hay que visitar los pequeños pueblos y lugares que tienen un gran atractivo como hice, con numerosos periodistas de Extremadura, de España y del extranjero, durante varios años cuando un servidor era presidente de APETEX (la Asociación de Periodistas y Escritores de Turismo de Extremadura).

Otra manera de impulsar el turismo de nuestra tierra es que famosos mundiales se acerquen a ella y puedan prescribir sus bondades para que sus amistades de cualquier parte del mundo, se acerquen hasta nosotros y difundan sus bellezas. Me viene a la memoria algunos de ellos como el actor francés Gerard Depardieu, que protagonizó a Cristóbal Colón en ‘1492: La conquista del paraíso’; las cacerías que hace en Cáceres Carolina de Mónaco o la boda de la hija de diseñadora venezolana, residente en Nueva York, Carolina Herrera quien cerró el entonces hotel Convento de la Luz, de Brozas para sus amigos famosos y desconocidos para el gran público y que acudieron a la boda de su hija con el torero Miguel Báez El Litri en la finca de Aliseda. Si a estas historias pasadas añadimos ahora la reciente apertura del hotel de lujo Hilton Palacio de Godoy, que apuesta por un turismo cultural y de alta gama, así como la llegada del exclusivo tren Al Andalus a Cáceres que beneficiará al turismo local en el más amplio sentido de la palabra, sin olvidarse de abrir en un tiempo relativamente breve el aeródromo de la ciudad para que puedan llegar hasta allí pequeños aviones deportivos que traigan turistas de gran poder adquisitivo, como pude comprobar durante mi estancia profesional de varios años en el aeropuerto de Palma de Mallorca que también daba servicio a los pequeños aeroplanos privados.

Como parte del reducido equipo asesor de creador de la Marca Extremadura en tiempos del presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presentada hace años en Trujillo, sugerí y sugiero invitar a profesionales de la comunicación turística para que conozcan, promuevan y divulguen los destinos elegidos de la región, pues muchos ciudadanos eligen pasar los días de vacaciones tras las sugerencias de estos profesionales.

Es muy importante conseguir que ‘influencers’ promuevan nuestros atractivos turísticos. De hecho, en un reciente estudio internacional sobre tendencias actuales de viajes, se concluye que la Inteligencia Artificial es la nueva planificadora de los viajes de turismo especialmente para las personas más jóvenes. De esta manera, los mercados que ofrecen viajes por Internet han adoptado esta tecnología y así los jóvenes se deciden por lo que se muestran en sus ordenadores y en sus teléfonos móviles de última generación. En ese estudio se ve que, de las diez naciones analizadas, la que más aplica esta nueva tendencia es China, seguida de Arabia Saudí, Emiratos Árabes, India y Estados Unidos. Los cinco siguientes son Reino Unido, España, Alemania, Holanda, y Francia. Esto supone que los proveedores de contenido compatible con IA tienen una ventaja inicial. Por ello creo que Extremadura debe estar mucho más involucrada en estas nuevas tendencias.

Por último, desde estas cortas líneas, quiero sugerir a los extremeños, vivan dentro o fuera de nuestra Comunidad Autónoma, que conozcan nuestra propia tierra -que es la madre pobre que nos vio nacer- y sean prescriptores de las bellezas y atractivos turísticos de Extremadura.

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*Francisco Rivero es doctor en Turismo y miembro de la Real Academia Europea de Doctores