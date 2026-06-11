Jerez de los Caballeros, Pueblo Bonito y Capital de la Escapada Rural

Los galardones se acumulan para Jerez de los Caballeros, la ciudad de la torres. En 2025 ha estrenado su condición de ‘Ciudad del Ibérico y la Dehesa’, así como ha entrado a formar parte de la red de los Pueblos Bonitos de España y ha sido reconocida en votación popular como Capital de la Escapada Rural 2025.

La ciudad comenzó el 2025 con la presentación de su nueva web de Turismo y la marca hostelera ‘Ciudad del ibérico y la dehesa’, ambas herramientas orientadas a ofrecer un turismo de calidad y a potenciar la identidad de la localidad templaria como destino turístico.

También, ‘Jerez de los Caballeros pet friendly’, en el que se muestra una «amigable» y «atractiva» ciudad para quienes desean viajar y disfrutar con sus mascotas.

La localidad pacense de Jerez de los Caballeros ganó el año pasado por votación popular el título de Capital de Escapada Rural 2025, con lo que se convierte en el primer municipio de Extremadura en lograr este galardón impulsado por EscapadaRural. Logró el 24,7 por ciento de los más de 40.000 votos emitidos.

Tras ganar este título, el alcalde de Jerez de los Caballeros «sigue consolidándose como un destino turístico en crecimiento», de tal forma que este ha incrementado las visitas en más de un 30 por ciento, que es «reflejo de una sinergia maravillosa entre instituciones, empresas y ciudadanía», ha destacado el alcalde. «Gracias a ese esfuerzo común, podemos ilusionarnos con un futuro en el que el turismo se convierta en uno de los pilares fundamentales de la economía de Jerez, Brovales, Valuengo y La Bazana», ha dicho.

En la clasificación Jerez de los Caballeros se hizo con el 24,7 por ciento de los votos, seguida de Karrantza (12,6%); Ágreda (12,1%); Vielha (11,1%); Friol (9%); Zuheros (7,9%); Tibi (7,8%); Navahermosa (6,5%); Trasmoz (5%) y Valtierra (3,3%), según destaca Escapada Rural .

La incorporación de Jerez de los Caballeros a ‘Los pueblos más bonitos de España’ refuerza el atractivo turístico de este municipio pacense. La proclamación oficial fue en el mes de septiembre del 2025 en un gran acto que puso de manifiesto la gran riqueza histórica, artística y monumental de esta ciudad, el encanto de sus calles, plazas y rincones, su gastronomía, sus fiestas y tradiciones y la belleza de su entorno natural de dehesas, origen de uno de los manjares más apreciados del mundo como es el jamón ibérico de bellota. Jerez de los Caballeros es escenario todos los años del Salón del Jamón Ibérico.

El momento más significativo del acto ha sido el descubrimiento de una placa con la inscripción: “Jerez de los Caballeros Uno de Los Pueblos Más Bonitos de España”

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La Semana Santa de Jerez de los Caballeros es Fiesta de Interés Turístico Nacional, y aspira a lograr su declaración de Interés Turístico Internacional, con «argumentos sólidos como un patrimonio artístico y cultural excepcional», así como «una tradición histórica viva, un entorno monumental único y una experiencia emocional y espiritual profunda», según explica el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros.