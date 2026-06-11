Llerena, un viaje sereno por la historia

Llerena se incorporó formalmente a la red de Pueblos Bonitos de España en 2025. La ciudad destaca por un casco histórico armonioso y bien conservado, con ejemplos arquitectónicos que abarcan varios estilos y épocas, en la que la Orden de Santiago está más que presente. La calidad y cohesión de este patrimonio son uno de los factores claves para su inclusión en la red de Pueblos Más Bonitos. Llerena destaca por su riqueza monumental y la armonía de su casco histórico, donde conviven arquitectura mudéjar, renacentista y barroca. Entre sus principales joyas se encuentran la Plaza Mayor porticada, la iglesia de Santiago, el Palacio Episcopal o el convento de Santa Clara.

El cuidado en la conservación de su patrimonio, junto con la vitalidad cultural y la hospitalidad de sus vecinos, hacen de Llerena un destino único y con un encanto especial que invita a ser recorrido y disfrutado con calma.

Un recorrido por Llerena debe comenzar necesariamente por la Plaza de España, auténtico corazón del municipio y una de las plazas porticadas más bellas de Extremadura. Por supuesto, en ese enclave los ojos del viajero se vuelven hacia la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada, construcción de gran valor histórico-artístico, que mezcla influencias mudéjares, góticas, renacentistas, barrocas y rococó. Si uno quisiera conocer de un vistazo de la evolución de estilos arquitectónicos en la región, este templo es perfecto.

Los pasos del viajero deben encaminarse después al Palacio Episcopal y Convento de Santa Clara, edificios históricos que enmarcan la historia religiosa y civil de la localidad con un carácter imponente y bien conservado.

Partes de las antiguas murallas medievales, así como puertas de acceso y restos defensivos, cuentan la historia defensiva de la villa. Esta riqueza monumental ofrece un recorrido histórico completo, desde la época medieval hasta el Renacimiento y el barroco, lo que le da a Llerena un carácter único en Extremadura.

Llerena fue un lugar importante en la época de la Orden de Santiago y durante la Edad Moderna, lo que ha dejado un legado de edificios religiosos y civiles que cuentan siglos de historia. La ciudad fue sede de instituciones clave en épocas pasadas, lo que se traduce en calles, plazas y estructuras que aún se mantienen vivas y accesibles para el visitante. Esta profundidad histórica es un atributo muy valorado en la red de Pueblos Más Bonitos.

Pero si uno visita Llerena, éste municipio es el lugar ideal para visitar la Mina La Jayona (con rango de Monumento Natural), antiguo y espectacular complejo minero convertido en un entorno natural de gran interés geológico y ecológico. Muy cerca también se encuentran los restos del Teatro Romano de Regina en Casas de Reina. Además para los practicantes del astroturismo la zona es ideal para conocer paisajes abiertos y cielos nocturnos espectaculares.

Llerena ofrece una experiencia gastronómica auténtica, con platos tradicionales extremeños que reflejan la gastronomía rural y los productos de calidad de la zona. Además, celebra eventos tradicionales como la Feria de la Matanza Didáctica Extremeña y Feria del Embutido, que combina gastronomía, cultura y costumbres locales en un ambiente festivo y participativo.

Llerena tiene una vida cultural activa con actividades, conciertos y programas que implican tanto a visitantes como a residentes. Su ambiente tranquilo y amable es ideal para el turismo lento (slow travel): disfrutar sin prisas, interactuar con locales y empaparse de la cultura y tradiciones extremeñas.

Desde su incorporación oficial en enero de 2025 como Pueblo Más Bonito, Llerena ha experimentado un aumento notable de visitantes: cerca de 86 000 visitas contabilizadas entre enero y abril de 2025, con miles de pernoctaciones, lo que demuestra su creciente atractivo turístico.

Esto también ha favorecido su integración en redes como la Red de Pueblos Gastronómicos de España y en rutas como la Ruta Conquistadores de Extremadura, que potencian aún más su oferta.

Llerena ha sido designada Pueblo Más Bonito de España 2025 gracias a la combinación de: un patrimonio monumental excepcional y bien conservado; una historia rica y un entorno urbano armonioso; entorno natural y atractivos complementarios.

Red de Juderías

La localidad pacense de Llerena forma parte de la Red de juderías de España como miembro de pleno derecho a partir del 1 de enero de 2026, tras la aprobación de su adhesión en la 68ª Asamblea General de la Red.

Este reconocimiento pone en valor el importante legado judío de la ciudad y refuerza su proyección como destino turístico cultural vinculado a la historia sefardí.

La adhesión de Llerena fue aprobada el pasado 12 de diciembre durante la Asamblea General de la Red, en la que las 21 ciudades miembro dieron luz verde a la incorporación de seis nuevos municipios. La entrada de Llerena culmina un largo y riguroso proceso de evaluación, en el que se ha reconocido el trabajo realizado por la ciudad en la investigación, conservación y difusión de su patrimonio histórico judío.

Este reconocimiento supone un impulso para Llerena como parte de un proyecto que pone en valor la herencia sefardí como elemento esencial de la historia común y como motor de desarrollo cultural y turístico.

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La presencia judía en Llerena se remonta a su conquista en 1243 y posterior repoblación, en la que participaron astures, leoneses, cántabros, vascos y una destacada comunidad judía. A finales del siglo XV, la judería llerenense alcanzó un notable desarrollo, integrándose plenamente en la vida económica y urbana de la ciudad. n