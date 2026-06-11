Malpartida de Cáceres impulsa su atractivo turístico con cine, gastronomía y naturaleza

Por todos es conocida Malpartida de Cáceres por tener recursos turísticos tan potentes, variados y cada vez más visitados, como el Monumento Natural Los Barruecos, elegido en 2015 como el Mejor Rincón de España por la prestigiosa guía turística www.guiarepsol.com. Además, en la localidad está ubicado el famoso y pionero, pues fue uno de los primeros museos de arte contemporáneo de España, Museo Vostell Malpartida, uno de los exponentes más internacionales del arte Fluxus de la mano del artista alemán, Wolf Vostell. Otro recurso turístico es su conocida Plaza de los Paraguas o Plaza Mayor, donde 1.500 paraguas de colores sorprenden a turistas por su colorido y magnitud. Pero también se conoce por ser la única localidad de España considerada Pueblo Europeo de la Cigüeña por sus colonias de cigüeña blanca.

Cartel de la Red de Pueblos de Película. / AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CÁCERES

Para este año, el ayuntamiento se ha propuesto potenciar el turismo de pantalla de la mano de la Red de Pueblos de Película. En Malpartida de Cáceres se grabó en 2016 una de las batallas más importantes para la televisión de la mano de Juego de Tronos. Ello ha generado un aumento de turistas y seguidores de la serie, por lo que el ayuntamiento ha acondicionado el escenario de rodaje con paneles informativos del rodaje. Además, en Malpartida se han grabado otras series como ‘La Casa del Dragón’, ‘Hernán Cortés’, ‘La vida en nuestro planeta’ o ‘Romeo y Julieta (Still Star-Crossed)’. De la mano de esta Red, no solo se potencian los recursos cinematográficos, sino que se mejora la promoción y el acceso a subvenciones para consolidar un recurso muy potente. Malpartida de Cáceres ha sido uno de los pueblos fundadores de esta red, junto con otros once de toda España. Dicha ‘Red de Pueblos de Película’ se presentó el pasado año en la Feria de Turismo Interior INTUR en Valladolid a la vez que ha tenido presencia en el pabellón de Turespaña en la pasada edición de Fitur 2026.

Además, este año Malpartida de Cáceres es ‘Ciudad Gastronómica Extremeña 2026’. Una apuesta por la gastronomía local para ayudar al sector de la hostelería y, al mismo tiempo, potenciar y mejorar la oferta gastronómica de la localidad. De esta forma Ayuntamiento y restaurantes de la localidad ofrecen un paseo por la gastronomía local y extremeña, dedicando cada mes a un producto o plato distinto, pasando por la conocida patatera, la cocina de cuaresma, los asados extremeños, la cocina tradicional de la abuela, los gazpachos, los desayunos de pueblo, la gastronomía de la serie Juego de Tronos, los dulces de pueblo, etcétera. Sin duda un aliciente más para visitar Malpartida. Actualmente ya se han llevado a cabo diferentes iniciativas gastronómicas y se está trabajando en el mes del gazpacho que será en junio y preparándose el verano para ofertar desayunos de pueblo o la gastronomía de siempre en homenaje a los emigrantes. Así mismo, los meses del otoño presentarán una atractiva oferta gastronómica, dedicándose el mes de octubre a la figura de Wolf Vostell ya que se celebra el cincuenta aniversario de la creación del museo, así como el mes de noviembre, que se preparará una oferta gastronómica temática de Juego de Tronos.

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Todas estas acciones, están generando un crecimiento del sector hostelero y de alojamientos rurales en la localidad, así como el aumento de turistas y visitantes. La pasada Semana Santa se registró un aumento de un 24% de turistas respecto al año pasado, haciéndose realidad un aumento constante desde la crisis del COVID, que el Ayuntamiento quiere consolidar y mejorar para que el turismo se consolide como un sector que genere riqueza y bienestar en la localidad.