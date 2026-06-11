Navalmoral de la Mata, el gran punto de encuentro del norte de Extremadura

Navalmoral de la Mata se ha convertido, por méritos propios, en uno de los grandes puntos estratégicos del norte de Extremadura. Su ubicación privilegiada, en pleno corazón del Campo Arañuelo,en pleno eje de conexión entre Madrid, Extremadura y Portugal, la convierte en una puerta de entrada privilegiada a algunos de los destinos naturales, históricos y turísticos más importantes de la región. Desde Navalmoral es posible acceder en pocos minutos a enclaves tan reconocidos como la comarca de La Vera, con sus gargantas, piscinas; Los Ibores y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara; el Parque Nacional de Monfragüe, referente internacional del turismo ornitológico y de naturaleza o lugares monumentales como Plasencia, Guadalupe o Cáceres.

Esa posición geográfica ha convertido a Navalmoral no solo en lugar de paso, sino en un auténtico punto de encuentro para miles de visitantes que encuentran en la localidad una oferta cada vez más amplia vinculada a la cultura, el ocio, el deporte y las grandes celebraciones populares. Porque Navalmoral ya no es únicamente una localidad estratégica: es un destino con identidad propia.

‘Semos diferentes’, peña ganadora del Concurso de Carrozas 2026. / AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA

Carnaval

Hablar de turismo en Navalmoral es hablar inevitablemente de su Carnaval, una de las celebraciones más importantes de la región y seña de identidad que ha traspasado fronteras. Declarado Fiesta de Interés Turístico Regional hace ahora 40 años, el Carnavalmoral representa tradición, creatividad, participación y el sentimiento de un pueblo.Comparsas, murgas, desfiles, reinas, actividades infantiles y actuaciones convierten durante días a Navalmoral en el gran epicentro festivo del norte extremeño donde la localidad se transforma por completo y recibe a miles de personas llegadas de diferentes puntos para sumarse a esta celebración. Sin olvidarse de la cantera del carnaval moralo, que este año ha superado los 2.000 participantes en el desfile juvenil, en el que participan todos los centros educativos de la localidad.

Clara Alvarado, pregonera 2026. / Vicente Alfonso

Además, el Carnaval ha experimentado un crecimiento espectacular en repercusión mediática y digital. Las publicaciones, vídeos y contenidos generados durante la última edición alcanzaron varios millones de visualizaciones en redes sociales, superando ampliamente los 2 millones de impactos y proyectando la imagen de Navalmoral mucho más allá del ámbito regional. Ese crecimiento demuestra la enorme capacidad de la localidad para generar eventos con repercusión exterior y consolidar una marca reconocible.

Agenda cultural

La fortaleza cultural de Navalmoral también se refleja en la enorme programación desarrollada durante todo el año. El Teatro del Mercado se ha convertido en uno de los grandes referentes culturales del norte de Extremadura, acogiendo representaciones teatrales, humor, musicales y espectáculos familiares con actores, actrices y humoristas de reconocido prestigio nacional. La localidad ha sabido crear una agenda cultural estable y variada que atrae a público de toda la comarca.

Dentro de esa programación destaca el festival NOSOLOCIRCO, nacido en Navalmoral y convertido ya en una referencia regional del circo contemporáneo y las artes de calle. Por el festival han pasado nombres tan reconocidos como Leo Bassi o Pepe Viyuela, además de numerosas compañías nacionales e internacionales.

Mikel Izal en Navalsonora.. / AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA

Eventos musicales

En el ámbito musical, Navalmoral ha dado un salto enorme en los últimos años gracias a festivales capaces de atraer a miles de asistentes y situar a la localidad dentro del circuito musical extremeño y nacional. El Naval Sonora se ha convertido en una de las grandes citas musicales de Extremadura, reuniendo en sus últimas ediciones a artistas y grupos de enorme repercusión nacional como Dani Fernández, Siloé, Arde Bogotá, Kidd Keo, RVFV, LaLa Love You, Nil Moliner, Fonambulistas y Mikel Izal entre muchos otros.

El crecimiento del festival ha permitido atraer público joven de toda Extremadura y de comunidades cercanas, generando además un importante impacto económico para la hostelería y el comercio local.

También el Araña Rock Fest continúa creciendo y consolidándose como una de las grandes citas musicales alternativas de la región. El cartel de este año reúne nombres tan reconocidos como Mojinos Escozíos, Porretas, Boikot, Tropa do Carallo, además de otras bandas y artistas que convierten el festival en un gran atractivo para amantes del rock y la música en directo.

La recuperación de la actividad taurina en Navalmoral ha venido acompañada en los últimos años de carteles de gran nivel, devolviendo a la localidad citas y nombres históricos del toreo como, Emilio de Justo, Tomás Rufo, Sebastián Castella, Alejandro Talavante o Roca rey. La apuesta realizada este año, junto a los importantes carteles del pasado y del anterior, consolida nuevamente a Navalmoral dentro del circuito taurino regional y nacional.

Actividades deportivas

El deporte representa igualmente otro de los grandes motores de actividad de Navalmoral. La localidad cuenta con una potente red de instalaciones deportivas, clubes y escuelas que generan movimiento constante durante todo el año. Las canteras deportivas, competiciones y torneos atraen semanalmente a cientos de personas y consolidan a Navalmoral como referente deportivo comarcal.

Espectáculo taurino en Navalmoral de la Mata. / AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA

Hostelería y gastronomía

Y junto a todo ello, la gastronomía y la hostelería juegan un papel fundamental en la identidad turística de la localidad. Navalmoral cuenta con una amplia tradición hostelera y una oferta gastronómica variada y reconocida, con bares, restaurantes y establecimientos que se han convertido en punto de encuentro habitual para visitantes y vecinos. La capacidad hostelera de la localidad resulta clave durante grandes eventos como el Carnaval, festivales o competiciones deportivas, reforzando la imagen de Navalmoral como una localidad preparada para recibir visitantes y generar actividad económica.

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Todo ello ha permitido que Navalmoral construya una imagen moderna, dinámica y viva, basada en la cultura, el ocio, la música, el deporte, la gastronomía y las grandes celebraciones populares. Una localidad que ha entendido la importancia de generar actividad constante, de ofrecer experiencias durante todo el año y de convertirse en uno de los grandes polos de atracción del norte de Extremadura.