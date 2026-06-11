Provincia de Badajoz: Invítate a un planazo

El programa se ha apoyado en tres grandes fortalezas de la provincia: patrimonio, paisaje y gastronomía. Sus actividades, abiertas a públicos de todas las edades y con un máximo de 35 participantes por jornada, han sido diseñadas junto al tejido empresarial turístico de cada territorio, con la intención de que puedan convertirse en experiencias comercializables y sostenibles en el tiempo. Además, su planteamiento ha favorecido la pernoctación y el impacto económico directo en los municipios.

La propuesta ha reunido turismo activo y deportivo, con senderismo, cicloturismo, kayak, geocaching, orientación, raid multiaventura, puente mono, tirolina, escalada o tiro con arco; turismo patrimonial y cultural, con visitas a yacimientos, castillos, museos y conjuntos histórico-artísticos; turismo de naturaleza y ornitológico, con rutas botánicas, observación de aves, actividades acuáticas, talleres fotográficos y visitas a explotaciones ganaderas; astroturismo en enclaves singulares; y experiencias de enoturismo y gastronomía, con catas, bodegas, talleres de cocina, degustaciones y productos con Denominación de Origen e Indicación Geográfica Protegida.

Micología. Participantes en las distintas propuestas de ‘Invítate a un planazo’. / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Bajo el lema ‘Invítate a un planazo’, el programa se desarrolló en dos fases. En otoño de 2025 se celebraron 48 actividades en Campiña Sur, Sierra Suroeste, Tentudía, La Siberia, Vegas Altas, Vegas Bajas, Zafra-Río Bodión y Los Baldíos. En primavera de 2026 se programaron 55 actividades en comarcas incluidas en los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, financiados por la Unión Europea – Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: Tierra de Barros-Enoturismo, Campiña Sur, Paisaje Cultural La Serena y Comarca de Olivenza.

Camino Mozárabe de Santiago. Participantes en las distintas propuestas de ‘Invítate a un planazo’. / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Campiña Sur

En Campiña Sur, financiada por fondos NextGenerationEU en el marco del PST Campiña Sur, las jornadas pusieron en valor la riqueza ornitológica de la ZEPA del embalse de Arroyo Conejo, en Llerena; el embalse de los Molinos y la tradición de los chozos; el conjunto histórico-artístico de Llerena y su arquitectura mudéjar; el astroturismo en el castillo de Villagarcía de la Torre y la Rivera de Usagre; la Mina La Jayona; la Ermita de la Virgen de Ara, Bien de Interés Cultural y conocida como la “Capilla Sixtina de Extremadura”; y, en Campillo de Llerena, el “Cementerio de los Italianos” y el Museo de la Guerra Civil.

Planazo Comarca Olivenza. Participantes en las distintas propuestas de ‘Invítate a un planazo’. / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Sierra Suroeste

En Sierra Suroeste, dentro del PST Sierra Suroeste-Tentudía, financiado por la Secretaría de Estado de Turismo, la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz, se celebraron 5 jornadas centradas en historia, patrimonio, naturaleza y gastronomía. Hubo ruta teatralizada por Jerez, paseos por la dehesa boyal de Salvatierra y observación astronómica desde su castillo, visita al asentamiento celta de los Letreros de Nijata en Valencia del Mombuey, avistamiento de aves, interpretación del paisaje ganadero en Zahínos, ruta senderista en El Valle de Matamoros, showcooking en el Valle de Santa Ana y una jornada final en Fregenal con historia, vino y música.

Castillo de Feria. Participantes en las distintas propuestas de ‘Invítate a un planazo’. / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Tentudía

Tentudía acogió 10 jornadas con kayak y aventura en Segura de León y el embalse de Tentudía, visita al castillo y observación de estrellas, senderismo entre castaños en Cabeza la Vaca con degustación en una quesería, ruta en moto por nueve municipios, visita a las cuevas de Fuentes de León, picnic de productos locales, recorrido por el monasterio de Tentudía y el conventual de Calera de León, experiencia de pastoreo en Bodonal de la Sierra, ruta fotográfica en Fuente de Cantos y Bienvenida, ruta gastronómica sobre jamón ibérico y micología en Monesterio, y visita teatralizada en Montemolín.

La Siberia

En La Siberia, cinco jornadas apostaron por el ecoturismo y mostraron el embalse de Puerto Peña, la reserva del Cíjara, las playas Bandera Azul, la red de senderos y miradores, el monumento natural de Masatrigo y la riqueza paisajística y ornitológica de la comarca. También hubo tours por los castillos de Herrera y Puebla de Alcocer, el arte rupestre de Garitos y el Museo de la Miel, además de astroturismo en cielos Starlight, miradores celestes y senderos luminiscentes.

Vegas Altas

En Vegas Altas, la gastronomía fue el hilo conductor con catas, visitas temáticas y degustaciones a la luz de las estrellas. El programa mostró enclaves como la Villa de la Majona, la ciudad romana de Lacimurga y el conjunto monumental de Medellín, junto a espacios naturales como el -‘Territorio Lince’, el río Zújar en Entrerríos, Moheda Alta y el embalse de Orellana, zona ZEPA y Ramsar, donde se desarrollaron actividades de birding, senderismo y navegación.

Vegas Bajas

En Vegas Bajas, las jornadas recorrieron Cordobilla de Lácara y su entorno, con el dolmen de Lácara y el embalse de Horno Tejero; Barbaño, Montijo y Lobón, con la villa romana de Torreáguila; el Parque Natural de Cornalvo, con gastronomía y astronomía; Esparragalejo, Trujillanos y San Pedro de Mérida, con propuestas ornitológicas en el parque de la Isla de Mérida, Los Canchales y Cornalvo; y Mérida, conjunto histórico Patrimonio de la Humanidad.

Segunda fase

La segunda fase incorporó nuevas propuestas. En Campiña Sur hubo observación cultural y astronómica con degustación en la Alcazaba de Reina; ruta mudéjar por Valverde de Llerena, Azuaga y Granja de Torrehermosa; visita al Museo Rogelio García Vázquez con cata en Bodegas Miguel Grueso; recorrido por el Parque de Las Quinientas; observación astronómica nocturna; senderismo por el río Matachel en Valencia de las Torres; y avistamiento de colonias de cernícalo primilla en los monumentos de Llerena.

En Tierra de Barros-Enoturismo, 14 actividades combinaron patrimonio, naturaleza y enogastronomía con rutas culturales teatralizadas, experiencias de la Ruta del Vino Ribera del Guadiana, talleres gastronómicos con productos locales, observación de aves, astronomía y turismo familiar gamificado.

El Paisaje Cultural La Serena integró patrimonio, naturaleza, gastronomía y turismo activo con rutas teatralizadas, yincanas culturales y gastronómicas, talleres de cocina tradicional, catas de ibéricos, vinos, aceites y quesos DOP, astroturismo, observación de aves, aventura, senderismo por la ruta mozárabe y visitas a museos, yacimientos y bodegas.

La Comarca de Olivenza propuso actividades de aventura, cultura y gastronomía como la yincana ‘Pueblos de Luz’ entre San Francisco y San Rafael de Olivenza junto al Puente Ajuda; la experiencia nocturna ‘Viajeros del Tiempo’ en el Castillo de Miraflores; el raid multiaventura en el embalse de Ahijón; kayak por el lago Alqueva en Cheles; y la ruta micológica del gurumelo en las dehesas de Villanueva del Fresno.

Todas las propuestas incluyeron material promocional y un directorio de empresas de alojamiento, restauración y actividades complementarias, reforzando el impacto económico en el territorio.

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Con aproximadamente 1.700 participantes, ‘Invítate a un Planazo’ ha sido mucho más que un calendario de actividades: una herramienta estratégica para dinamizar las comarcas pacenses y consolidar experiencias turísticas con vocación de permanecer en el tiempo.