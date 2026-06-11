Serradilla, puerta de entrada al Parque Nacional de Monfragüe

Serradilla fue reconocida en 2025 como ‘Mejor Enclave Turístico’ por Onda Cero Extremadura, destacando por su estratégica ubicación junto al Parque Nacional de Monfragüe y su apuesta por el turismo rural, náutico, gastronómico y de naturaleza, ofreciendo senderos, observación de aves y una rica biodiversidad que atrae a miles de visitantes, consolidándose como un destino puntero en Extremadura. No es una localidad que habitualmente sea citada en las grandes rutas turísticas extremeñas, por eso este reconocimiento pone el foco en la labor callada pero eficaz de un consistorio decidido a que su municipio brille con luz propia en la vasta oferta de turismo rural de la región.

Su ubicación privilegiada al Parque Nacional de Monfragüe permite a los turistas acceder fácilmente a uno de los ecosistemas mediterráneos mejor conservados, ideal para la observación de fauna como el buitre negro o el águila imperial.

Además, en un mismo municipio se pueden disfrutar de ecosistemas como las dehesas, riberas del Tajo, pinares y matorrales, accesibles a través de numerosas rutas y caminos.

Además de la naturaleza, Serradilla ofrece turismo náutico en el Tajo, rutas religiosas, turismo idiomático y una gastronomía local destacada. Serradilla ha experimentado un notable aumento de visitantes y satisfacción, reflejado en el premio «Mejor Enclave Turístico 2025» y otros reconocimientos a sus recursos.

Cristo de la Victoria de Serradilla. / EL PERIÓDICO

Serradilla es un destino que combina naturaleza, cultura y una gestión turística activa, convirtiéndose en un referente para quienes buscan una experiencia auténtica en Extremadura.

Uno de los grandes atractivos de Serradilla es su estrecha vinculación con el Parque Nacional de Monfragüe, considerado una joya de la naturaleza en España y uno de los parques más emblemáticos para el turismo de naturaleza en Extremadura.

Serradilla aporta más terreno al parque que cualquier otro municipio, con más de 5.000 ha de las casi 18.000 ha totales del parque. Monfragüe es un lugar privilegiado para la observación de especies como el buitre negro, el águila imperial o la cigüeña negra, entre muchas otras especies autóctonas que atraen a ornitólogos y aficionados a la naturaleza.

Además, el municipio está estratégicamente situado entre el Río Tajo y las sierras que componen Monfragüe, lo que aporta un carácter paisajístico y ecológico único para el visitante.

En Serradilla encontrará el viajero rutas y senderos adaptados para caminantes, ciclistas o incluso rutas a caballo, así como miradores naturales que ofrecen vistas espectaculares del parque y de la fauna. El Barco de Monfragüe es una actividad complementaria ideal para disfrutar del río y del paisaje.

El patrimonio cultural y religioso es otro de los grandes atractivos serradillanos, destacando el Santuario del Santísimo Cristo de la Victoria: es uno de los templos religiosos más visitados en Extremadura. El municipio conserva restos del pasado romano y prerromano, incluida pinturas rupestres que se pueden visitar en rutas específicas relacionadas con la historia antigua.

Dialectos y tradiciones locales: Serradilla es lugar donde todavía se conserva un dialecto propio, el parlal serraillanu, cuya presencia se exalta en las calles y en iniciativas culturales.

Una visita indispensable es el Centro de Interpretación ‘La Huella del Hombre en Monfragüe’ alberga una amplia colección etnográfica de herramientas, maquinaria y objetos que cuentan la vida tradicional de la zona.

Noticias relacionadas

El visitante puede planificar su viaje y comprender mejor los valores naturales y culturales del parque en los centros turísticos de Serradilla y Villarreal de San Carlos. n