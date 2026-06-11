Tentudía, donde el senderismo toca el cielo de Badajoz

La provincia de Badajoz es un espacio perfecto para realizar rutas de senderismo y conocer su naturaleza y patrimonio a la par que se conocen espacios que te llenan espiritualmente. Es el caso de la ruta que proponemos: el Cerro de Tentudía, el punto más alto de la provincia pacense (1.104 metros). Durante el itinerario el viajero descubrirá dos espacios de una belleza desbordante: el Monasterio de Tentudía y el Conventual Santiguiasta de Calera de León.

A la cima del Cerro de Tentudía es posible llegar a pie, pero lo mejor es hacer a pie los nueve kilómetros necesarios para llegar a ella. Este cerro forma parte de la Sierra de Tentudía y de la Sierra Morena Occidental y desde él es posible ver la Sierra Norte sevillana y la de Aracena en buenas condiciones climatológicas.

El Monasterio de Tentudía hunde sus orígenes en la leyenda del Maestre de la Orden de Santiago, Pelay Pérez Correa, que rogó a la Virgen que detuviese el día para poder vencer en una batalla contra los musulmanes. La Virgen le concedió este deseo y en recuerdo de este favor se construyó una ermita, que fue ampliándose con nuevas construcciones.

La aventura puede comenzar en el parking situado en el kilómetro 6 de la carretera que une Calera de León con el Monasterio de Tentudía. Desde allí parten diversas rutas, una de ellas es la llamada de la Pantaneta (por una presa que se encuentra en el camino) y está señalizada perfectamente. Oscila entre los 6 y los 9 kilómetros si se añade la subida final al monasterio. La dificultad es baja y media, respectivamente. Por cierto, que al lado de la Pantaneta se encuentra un área recreativa que incluye un refugio para senderistas y la posibilidad de practicar actividades al aire libre como la tirolina.

Cuando se llega al final de recorrido al cerro existe una señal que indica la subida al Monasterio de Tentudía. Es Bien de Interés Cultural y destaca por su estilo mudéjar así como un retablo de azulejos en el altar mayor obra de Niculoso Pisano, que combina elementos renacentistas con mudéjares. Frente a él se encuentra la tumba de Pérez Correa, el que pidió a la Virgen el milagro. Además, el claustro es una auténtica maravilla para recorrer.

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No menos interesante, ya en el casco histórico de Calera de León es el Conventual Santiaguista (siglo XVI), Bien de Interés Turístico Nacional, y realizado en piedra granítica y mampostería. Tiene un claustro de doble planta y está pensado como residencia más amplia para el siglo XVI, como residencia más amplia para los caballeros santiaguistas que habitaban en Tentudía.