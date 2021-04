Un «primer paso» para una futura autovía. La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, ha defendido este jueves en el pleno de la Asamblea la carretera de tres carriles que la Junta va a construir en el tramo Zafra-Jerez de los Caballeros en sustitución de la autovía Ex-A3. Según Iglesias, la nueva vía «de alta capacidad» dará respuesta a las necesidades actuales y cumple con los criterios de eficiencia y racionalidad en la inversión pública. Será un «primer paso» para convertirla en autovía si se necesita en el futuro.

Iglesias ha respondido así a una pregunta del diputado del PP Víctor del Moral, que ha reprochado a la consejera que el compromiso asumido en el año 2008 y recogido después en el Plan Estratégico de Infraestructuras de Extremadura 2016-2030 para construir la Ex-A3 «se haya quedado por arte de magia en un quiero y no puedo».

La Junta de Extremadura ya advirtió en el año 2019 que este proyecto que abarca los términos municipales de Zafra, Burguillos del Cerro y Jerez de los Caballeros era inviable económicamente y finalmente, la Dirección General de Sostenibilidad publicó el pasado mes de febrero en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la apertura de expediente para el informe de impacto ambiental del proyecto para transformar en una «vía de alta capacidad» varios tramos de las carreteras EX-101 y EX-112.

Se trata de una carretera de tres carriles, donde los dos externos se usan para la circulación en ambos sentidos y el central para adelantamientos. En la mayor parte del trazado solo será necesaria una ampliación de la plataforma existente, según se recoge en la resolución publicada, y para las poblaciones de Burguillos del Cerro y Brovales se plantean variantes que permitan eliminar las travesías actuales de la EX-112. También se estudiarán las posibles variantes de Burguillos del Cerro y Brovales, la mejora de las intersecciones existentes y una reordenación de accesos.

Del Moral ha recordado que no hay ninguna vía en España de estas características tras su eliminación en los años 80 por «peligrosas e ineficaces». Y ha pedido que aunque el Ministerio de Fomento haya aprobado una norma para ejecutar este tipo de carreteras, no se pongan en servicio en Extremadura hasta que no se haya probado ese «experimento» del ministro Ábalos en otro sitio.

La consejera, por su parte, ha precisado que la nueva vía tendrá capacidad para absorber un volumen de tráfico con una intensidad media diaria (IMD) máxima de 5.500 vehículos en el tramo desde Zafra, 1.900 en el tramo hasta Burguillos y 2.500 llegando a Jerez. «Es un paso imprescindible para ajustar la inversión a la necesidad y que permite un importante avance en la actualidad y a futuro porque será la primera plataforma para una futura autovía si así se precisase y lo reclamara la IMD», asegura Iglesias.