"La investigación debe priorizarse en muchos campos y no solo cuando la necesidad aprieta. Sin empresas, no saldremos nunca adelante». Esta fue la principal conclusión de la intervención ayer de la exministra y política Elvira Rodríguez Herrer. El B-Talk bajo el título Una crisis que no preveíamos. ¿Qué pasa en España no dejó a nadie indiferente. El acto está patrocinado por Ibercaja, Fundación CB y organizado dentro de los eventos #HABLAMOS de la Cámara de Comercio de Badajoz, en colaboración con El Periódico Extremadura y La Crónica de Badajoz. . El salón de actos de Ibercaja registró la máxima afluencia de público que se permite en un recinto de sus características con las restricciones sanitarias actuales.

Sus palabras, las de una política experimentada, en un escenario donde las luces la convertían en la protagonista indiscutible, despertaron enorme interés de los profesionales del mundo de las finanzas congregados en el Edificio Badajoz Siglo XXI. Durante aproximadamente hora y media, Rodríguez ofreció su visión sobre la crisis, la recuperación empresarial, los sectores que saldrán reforzados y la digitalización.

Para la exministra de Aznar, aunque era difícil prever la pandemia si se podían haber evitado debilidades del sistema financiero. Señaló especialmente la dependencia de un mercado único, el asiático. Para evitarlo, propone la diversificación de proveedores. Con respecto a España, dijo que hay que plantearse no depender en exclusiva de sectores como los servicios y el turismo.

Señaló que la actual situación de pandemia y crisis mundial también puede ser una oportunidad para que el país se dote se instrumentos jurídicos para tiempos de catástrofe.

«Las finanzas públicas, al igual que las privadas deben estar saneadas y ser sostenibles», dijo. Para concluir su intervención destacó la capacidad del ser humano para investigar e innovar en tiempo récord, como han demostrado las vacunas contra la covid-19.

Fernando Planelles, director territorial de Ibercaja recordó que hacía año y medio que no se subía a ese escenario del salón de actos del Esdificio Badajoz Siglo XXI. Añadió que esta entidad es mucho más que un mero intermediario financiero. "Estoy deseando retomar la actividad", comentó a los asistentes.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García Sardiña, afirmó que la recuperación económica pasa siempre por los empresarios, que los fondos europeos son solo una «venda para la hemorragia económica que estamos sufriendo» y que España necesita reformas estructurales y «ya vamos tarde en esto. Aunque en lo tocante a Extremadura soy moderadamente optimista», concluyó.

Elvira Rodríguez a lo largo de su exposición contestó a las siguientes preguntas que le formularon tanto los empresarios como ciudadanos de Badajoz.

-¿Cómo cree que podemos recuperar la confianza empresarial?

Es una cuestión básica. Sin la empresa y sin la iniciativa privada no saldremos adelante nunca. La iniciativa pública tiene que poner los medios necesarios para que la iniciativa privada, invierta, se arriesgue, promueva y tenga la intuición de que va a generar beneficios. Pero para ello se necesita seguridad jurídica, laboral y tributaria, para que las empresas puedan avanzar. Un ejemplo es Madrid, que ha promovido entornos amigables para la actividad privada. Es importante ser un país serio en cuantas y normativas, que mira al medio y al largo plazo.

-¿Qué inversiones serían las más adecuadas para destinar los Fondos Europeos?

-Voy a citar las que a mí más me gustan. Por ejemplo, el agua, la modernización de regadíos genera mucha riqueza ahora que el territorio se nos queda vacío. También me gusta el transporte de mercancías por ferrocarril. Es una asignatura pendiente. Tenemos también que darle una vuelta al sector agroalimentario. La rehabilitación de viviendas también tiene resultados, pero son a corto plazo.

-¿Está de acuerdo con los expertos que señalan a la economía española como una de las más beneficiadas de la Eurozona tras la vacunación?

-España va a ser el país que más va a crecer porque es el que más ha caído. España tiene que hacer los deberes , de lo contrario no sé cuándo alcanzaremos los niveles anteriores a la crisis. Porcentualmente los datos pueden ser más positivos. Hay que trabajar bien. Es imprescindible que este dinero que nos viene de la Unión Europea -que tendremos de que devolver- seamos capaces de utilizarlo en proyectos de inversión viables.

¿Cree que hay sectores que han salido reforzados con la actual crisis?

-Se ha producido algo impensable, que ha disparado el uso de las nuevas tecnologías. Creo que hemos puesto en valor la potencia de nuestro sector agroalimentario y logístico. No nos ha faltado ningún suministro. También hay que recordar que nuestro sector sanitario ha demostrado una fortaleza excelente.

¿Confía en la digitalización como posible herramienta de recuperación?

-Sí, es imprescindible y necesaria, además genera mucha más productividad y ofrece muchas oportunidades. No en vano se trata de la cuarta revolución industrial. Y ahora mucho más que el mundo es más global que nunca.

-¿Qué hay que hacer para que el ciudadano conozca el trabajo de los parlamentarios?

-Toda la actividad parlamentaria se hace en abierto. Para conocer nuestro trabajo solo hay que meterse en la página web. En teoría, la prensa está conectada. El problema es que solo trascienden las actividades cuando sucede algo estrambótico. Cuando no lo hay no es noticia. Pero los ciudadanos ahora pueden saber perfectamente qué es lo que hacemos.

La biografía de Elvira Rodríguez Herrer (Madrid, 1949) es la trayectoria de una profesional que ha demostrado siempre estar sobradamente preparada para la multitud de responsabilidades que ha desempeñado. Licenciada en Económicas, ha sido Interventora general del Estado y ministra de Medio Ambiente en el gabinete de José María Aznar durante un año. Esperanza Aguirre la fichó para la Comunidad de Madrid, donde fue consejera de Transportes (amplió la red de metro) y después asumió la presidencia de la Asamblea. Posteriormente, en 2012 fue nombrada presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, función que desempeñó durante cuatro años. Después presidió la sociedad pública Tragsa. En la actualidad es diputada por Madrid en el Congreso con las responsabilidades de vicepresidenta segunda de la Comisión de Presupuestos, vocal de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, adscrita de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo, vocal de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Es vicesecretaria sectorial del Partido Popular (PP). Está casada y tiene cuatro hijos.

El B-Talk es una forma de comunicar novedosa y que cala muy profundo en los interlocutores. El ponente está solo en el escenario. Una vez presentado, lanza su análisis de la realidad. Después una voz en off le plantea cuestiones sobre temas de actualidad. Son conversaciones breves que tienen como objetivo inspirar grandes ideas. La fórmula ya se ha usado con éxito. El objetivo es que expertos aporten su visión sobre temas de actualidad y puedan servir a los profesionales del mundo de los negocios en cualquier momento.

