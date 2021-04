Ya casi no entran casos de cláusulas suelo, pero otras cláusulas abusivas siguen alimentando la actividad de los juzgados especializados que se pusieron en marcha en el año 2017 y que se mantienen en la región. En ellos ingresaron cada día una media de 5 nuevos asuntos, unos 150 al mes a lo largo del 2020, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial. Al cierre de ese ejercicio, los dos juzgados que hay en Extremadura (en Cáceres y Mérida) habían recibido 1.830 asuntos nuevos, con los que se consolida en todo caso la tendencia a la baja por segundo año, tras el aluvión del casos del 2018 (entonces se alcanzó el pico máximo, con 7.703 nuevas demandas en Extremadura). La caída en el 2020 fue del 36% respecto a los datos del 2019 (2.850 nuevos asuntos) y parece que el descenso no guarda relación en este caso con la paralización que el confinamiento supuso en el segundo trimestre del año, aunque los juzgados mantuvieran la actividad en ese periodo.

17.230 casos ingresados desde el 1 de junio del 2017 en los juzgados especializados en cláusulas abusivas. El máximo se registró en 2018 con 7.703 demandas.

12.831 casos resueltos desde que se activaron los juzgados especializados en la región (1 de junio de 2017). El máximo se ha registrado en el 2020, con 4.284 procesos finalizados.

«Todas las semanas llega algún caso, pero ya no es de cláusula suelo como antes, sino relacionado con otro tipo de cláusulas abusivas», explica Roberto Serrano, abogado de la Unión de Consumidores de Extremadura (UCEX). Tampoco es un goteo continuo sino más bien oleadas relacionadas con algún pronunciamiento de la justicia respecto a alguna cláusula concreta o algún caso mediático. Por ejemplo, a la sentencia sobre al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), el pasado mes de julio, le siguió un aluvión de demandas sobre ese tema y la relacionada con los gastos de tasación motivó otro pico de consultas de personas afectadas por esa otra cláusula. Los plazos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) también han ido favoreciendo eso. De hecho, hay una cuestión prejudicial en trámite en el tribunal Europeo que los expertos creen que puede deparar una nueva oleada, puesto que trata sobre la legalidad o no del IRPH, uno de los referenciales (el otro es el euribor) que se ha utilizado tradicionalmente en el cálculo de las hipotecas. Hay un millón y medio de hipotecas que se basan en él y no ha habido aún un posicionamiento judicial claro sobre su validez o no.

Se acelera la resolución

La dedicación exclusiva de ambos juzgados ha aligerado el ritmo de los procesos año a año. El máximo se alcanzó en el 2020 cuando se resolvieron en total 4.280 casos, lo que duplica la cifra de casos ingresados en el mismo periodo, aunque un año antes la cifra fue ya similar (4.152) y rebasó igualmente a los ingresos. Al igual que en el caso de los casos ingresados, la tendencia se repite prácticamente por todo el territorio nacional, pero en este caso al alza y Extremadura se sitúa a la cabeza, con una tasa de resolución del 234% en ese año, que solo supera Aragón (340%) y que sitúa por encima del 70% la tasa general de casos resueltos ya, por encima de la media nacional (60%). En total, los juzgados extremeños han dictado 11.324 sentencias sobre cláusulas abusivas desde que se pusieron en marcha. Al cierre del ejercicio de 2020 estaban por resolver 4.399 asuntos en la región.

«Se han resuelto ya muchos casos. Y los que quedan, con cláusulas que son menos conocidas», asegura el abogado José Miguel Campos. Coincide en que las cláusulas suelo están solventadas casi en su totalidad y que muchas de las que fueron motivando demandas después se han ido modulando a través de sentencias. «Pero sigue habiendo gente que no ha querido denunciar y luego ve que el vecino ha recuperado su dinero y entonces se anima a hacerlo», explica. Junto a eso, los expertos consideran que el lío judicial con las cláusulas hipotecarias ha provocado que todo el mundo preste más atención a lo que firma. «Lo malo, es que la mayoría sigue sin saber qué debe mirar», afirman.