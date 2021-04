Extremadura ha notificado los primeros casos de personas que han fallecido por covid-19 tras haber recibido las dos dosis de la vacuna. Según explica la Consejería de Sanidad, se trata de dos «fallos vacunales», los primeros que se dan en la región desde que la campaña de inmunización arrancara el 27 de diciembre. En ambos casos se trata de personas de más de 80 años: se vacunaron con Pfizer o Moderna antes de contraer el virus, después se contagiaron y acabaron falleciendo.

Estas dos víctimas están incluidas en el registro oficial de las muertes de abril de 2021, que este martes acumula 20 fallecidos. Entre los muertos de marzo también se contabiliza una víctima que había recibido la primera dosis. A medida que el proceso de inmunización avanza y va tomando velocidad, se observa cómo estas cifras van en consonancia con la efectividad de las vacunas: de las tres formulaciones administradas durante este tiempo, se estima que Pfizer y Moderna tienen una eficacia de entre el 90 y el 95% para evitar los contagios, y en el caso del preparado de AstraZeneca es de un 80%.

Por lo general, en los casos observados en la región las personas que se han vacunado y han contraído después el covid o no presentan síntomas o son muy leves. Estos dos «fallos vacunales» demuestran que los medicamentos no son infalibles, pero pese a ello la Junta destaca que las formulaciones contra el covid-19 tienen una eficacia muy superior al resto. Y pone como ejemplo el caso de la gripe: el porcentaje de no vacunados fallecidos es inferior al de los fallecidos por gripe tras ser vacunados.

Así, detalla que en la temporada 2018-19, (últimos datos consolidados por el servicio de Epidemiología del SES), de los 33 fallecidos que se contabilizaron por gripe en Extremadura se habían vacunado el 39,3%, una cifra que en el caso del covid es del 0,43% para las personas que tenían solo una dosis y del 0,28% entre las que tenían las dos. En la temporada 2019-2020 hubo 14 fallecidos por gripe y dos estaban vacunados, el 14,3%.

Hasta el momento, Extremadura ha suministrado 351.396 dosis de vacuna, el 99% de las entregadas. El 27% de la población mayor de 18 años tiene ya puesta la primera dosis y el 11%, más de 100.000 extremeños, han completado la pauta de vacunación.