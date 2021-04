La suspensión de la vacunación de AstraZeneca para los trabajadores esenciales menores de 60 años ha dejado en un limbo a muchos docentes extremeños. En este colectivo se priorizó la vacunación en Infantil y Primaria y posteriormente comenzó la inmunización entre los docentes y no docentes de Secundaria, pero no ha llegado a todos, lo que supone que en un mismo instituto haya actualmente docentes ya vacunados (con la primera dosis) conviviendo con otros que de momento no está claro cuándo se vacunarán.

«La actualización de la Estrategia de Vacunación establece que la vacunación de los menores de 60 años del Grupo 6 se retomará, con las vacunas disponibles, una vez que se haya concluido con los grupos por riesgo de edad o alto riesgo por patologías que se están vacunando y que tienen absoluta prioridad. Es tan prioritario, que sería inmoral utilizar dosis para vacunar a cualquier otro grupo que no esté en el proceso vacunal de ahora. Las reclamaciones sobre vacunación deben hacerse al Ministerio de Sanidad, que es quien establece la Estrategia Nacional de Vacunación», responden desde la Consejería de Sanidad.

OTROS COLECTIVOS / Esto supone que este personal esencial pendiente de vacunar ha dejado ahora se de ser prioritario. ¿Cuántas personas están en esta situación? Desde el SES señalan que «no son muchas», dicen que puede estar ocurriendo en todas las áreas de salud y no solo entre los docentes, sino también entre los agentes de seguridad (guardia civil, policía nacional o local), que también comenzaron la vacunación al mismo tiempo por ser personal esencial. Sin embargo, en los ocho institutos de Secundaria públicos de la ciudad de Cáceres calculan que entre el 30% y el 40% de su personal se ha quedado en este limbo, sin vacunar mientras sus compañeros sí lo están, y sospechan que esta situación se está produciendo básicamente en el área de Cáceres. «Hemos contabilizado entre 250 y 300 docentes en la ciudad y no tenemos constancia de que ocurra lo mismo en otros institutos. En mi centro hay 19 personas sin vacunar, cuando todos estamos corriendo los mismos riesgos cada día y hay malestar e incertidumbre. Se nos consideró un colectivo profesional esencial y supuestamente íbamos a estar vacunados al 100% antes de comenzar el tercer trimestre pero ahora dejamos de ser esenciales», lamenta Juan Payo, director del IES García Téllez de Cáceres, que habla en nombre de todos los IES públicos de la ciudad. A esto, cuenta, se suma la incertidumbre de aquellos docentes que pronto deberían recibir la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca para completar la inmunización.

SIN CITA / Comparte sus críticas el sindicato CSIF, que también cree que es el área de Cáceres donde más docentes de los considerados esenciales están en ese limbo. «Ha habido gente a la que se le suspendió la cita y no se ha vuelto a llamar y otros que ni siquiera han sido citados. No se puede dejar a nadie atrás, hay que terminar con los trabajadores esenciales», reclama Mercedes Barrado.

Además, el sindicato está exigiendo también a la Junta de Extremadura que inicie «de forma urgente» la vacunación de los docentes que trabajan en las localidades que están ahora mismo cerradas perimetralmente independientemente del nivel educativo. Y reclama también la vacunación para todos los docentes sin excepción, incluidos aquellos que nunca han sido incluidos en los grupos de esenciales, como son los de Educación de Adultos, Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios o de Centros de Profesores y Recursos. Barrado exige, asimismo, que se defina cuanto antes qué va a pasar con las segundas dosis de los profesionales ya vacunados, porque estos también están ahora mismo en otro «limbo».

Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, hay un total de 19.152 docentes vacunados en Extremadura.