La directora de Política Energética de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), María Colom, confía en que los fondos que llegarán desde Europa ayuden a recuperar «al menos parte» del «muchísimo retraso» que acumula España respecto a otros países europeos en materia de autoconsumo. Una tecnología para la que Extremadura parte de «una situación privilegiada».

Hasta ahora, el autoconsumo está teniendo tirón sobre todo en las unifamiliares, ¿qué es lo que lo está frenando en los edificios?

Hay varios factores. Uno es el de los coeficientes de reparto. Ahora mismo, entre los vecinos solo se pueden utilizar unos fijos. Entonces, si tú te vas una semana o un mes de vacaciones, por ejemplo, pierdes esa energía, no la puede aprovechar otro vecino. Y eso hace que la inversión sea menos rentable y, por lo tanto, menos atractiva. Justo el 5 de abril se cerró un periodo de consulta que había abierto el MITECO para proponer unos coeficientes, que denominaron horarios, pero es algo que vemos insuficiente, porque se trataría de horarios fijos, y lo que nosotros queremos es que se propongan cuanto antes unos coeficientes dinámicos para que esa rentabilidad de las inversiones sea un poco más alta, en residencial sobre todo, pero también en polígonos industriales. Y si la rentabilidad mejora, disminuye la amortización, y hay una razón más para ponerse de acuerdo entre los vecinos. En este sentido, la segunda barrera que vemos importante a nivel residencial, y no hay que olvidar que de acuerdo a Eurostat en torno al 70% de la población española vive en bloques de viviendas, frente a otros países como Alemania u Holanda donde se puede estar en torno a un 30% o un 40%, es el de conseguir el acuerdo en las comunidades de vecinos, que es muy complicado. Pedimos que se modifique la Ley de propiedad horizontal para que sea más sencillo, ya que actualmente se piden unas cuotas bastante elevadas. Ahí sí que hay buenas noticias porque, no en la propuesta original de la Ley de cambio climático pero sí en una de las enmiendas que se ha incluido de cara al Senado, se da un plazo de un año para modificar la Ley de propiedad horizontal y facilitar así el despliegue del autoconsumo. No tiene que ser necesario que todos los vecinos se acojan a él pero sí los que quieran, simplemente se trata de que se les dé permiso. Y el tercer factor es que hay un límite entre el punto de generación y el de consumo que son 500 metros que queremos que también se amplíe. En el centro de las ciudades no es tan necesario, porque normalmente hay muchos edificios en esa distancia, pero a medida que te vas alejando, esos 500 metros pueden ser limitantes, sobre todo en zonas rurales. En Francia, que ha apostado bastante por el autoconsumo colectivo, son dos kilómetros y están pensando en ampliarlos.

Según las estimaciones de UNEF, en el 2020 la potencia en autoconsumo creció un 30% a pesar de la pandemia, ¿qué fue lo que posibilitó ese avance?

Primero, que desde hace más de dos años la ley lo permite y lo favorece, y hay todo un marco normativo que lo regula. A partir de él, la gente cada vez lo va conociendo más y las empresas y las administraciones públicas estamos haciendo difusión, aunque sigue haciendo falta más, sobre todo en el ámbito residencial. Tenemos muchísimo recorrido, porque aún se ve poquísimo consumo fotovoltaico en España. Además, si se ha estado teletrabajando, la generación coincide con la demanda, con lo cual se amortizas antes la instalación.

El cambio en la estructura de la tarifa eléctrica a partir del mes próximo, ¿realmente incentiva el autoconsumo?

En principio, desde junio, la parte variable de la tarifa va a mejorar un poco, y cuanto más variable es el diseño de la factura eléctrica, más incentivos hay para implementar cualquier tipo de medida de eficiencia energética. Al final, si el término fijo lo vas disminuyendo, la gente es mucho más responsable con su consumo. Pero el término fijo en España es exageradamente alto en relación a los países que nos rodean y aunque ahora se mejore un poco, seguirá siendo muy alto. Esta es una de nuestras reclamaciones, que el término fijo siga bajando hasta la media europea.

También se está apostando por el despliegue del vehículo eléctrico, ¿en qué medida puede ser un impulso adicional?

Obviamente, si tú tienes un autoconsumo fotovoltaico en casa y además un coche eléctrico, lo podrás recargar de forma gratuita. Es una combinación magnífica. Además, otra ventaja de las placas fotovoltaicas es que son modulares. Lo ideal es tener dimensionada la instalación conforme a lo que vas a necesitar, pero si en cuatro o cinco años te compras un coche eléctrico o sustituyes la calefacción de gas por la eléctrica, puedes instalar un par de placas más y a lo mejor almacenamiento. Las baterías siguen siendo aún un poco caras para un consumidor residencial, pero seguramente dentro de tres o cuatro años sí que estén en precio.

¿Cuáles son las cuestiones que hay que plantearse a la hora de decidirse por estas instalaciones?

Lo más importante es pedir presupuesto a varios instaladores y que te hagan un buen análisis del consumo, para que el dimensionamiento de tu instalación sea el óptimo, que no haya casi excedentes, porque aunque se te remuneran, es con cantidades muy pequeñas. Y que tenga experiencia ese instalador. En UNEF hemos sacado un sello de calidad para instaladores porque es verdad que el autoconsumo va a dar muchísimo empleo, y aunque no es algo complicado, sí que hay que hacerlo bien y con rigor. Se debe intentar que el despliegue sea lo más masivo posible, pero también con calidad. Además, son instalaciones que estarán contigo unos 30 años.

¿Dónde se sitúan la inversión y el periodo de amortización medios actualmente?

Para una unifamiliar podemos estar hablando de cuatro o cinco mil euros para 3,5 kilovatios. Sin ayudas, el periodo de amortización estaría en los ocho o nueve años, pero con ellas puede bajar a los cinco. No hay ninguna inversión con la que saques tanto dinero ahora mismo. Supone un ahorro desde el primer día.

¿Qué impacto espera que tengan los fondos europeos?, ¿es previsible que se dispare el autoconsumo?

Los fondos europeos, en su primera tanda, van a ser 200 millones de euros al autoconsumo, y supondrán un impulso enorme. Eso se va distribuir entre todas las comunidades autónomas y a aquellas que sean más eficientes se les darán nuevos fondos. Y si se gasta todo, se asignarán otros 200 millones de euros más. Hay mucho margen para instalarlo y el crecimiento es seguro. En cuánto lo hará, es difícil saberlo.