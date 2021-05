El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este martes la apuesta de la marca alemana Deutz por Extremadura a través de "esta gran escuela de formación y aprendizaje", al tiempo que ha remarcado la ampliación que la multinacional está llevando a cabo en Zafra para "localizar aquí una parte importante de sus recursos humanos y contables para el conjunto del grupo".

Así, ha mostrado "su gratitud sentida" porque "los pueblos no tienen futuro si sus empresas no tienen futuro", al tiempo que éstos no podrán "conquistar la igualdad, la sostenibilidad y la prosperidad compartida si sus empresas no las propician".

De esta manera se ha expresado el jefe del Ejecutivo regional durante la inauguración de la Fundación Deutz Business School. Un acto al que también han asistido el delegado de la multinacional alemana, Frank Hiller; el embajador de Alemania en España, Wolfgang Dold, y los consejeros de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, y de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez.

Un sueño hecho realidad

En ese sentido, el embajador de Alemania en España, Wolfgang Dold, se ha mostrado "muy contento de tener esta oportunidad de abrir este centro de Formación Profesional", ya que en 2018 esto "fue un sueño, un plan, ahora es una realidad".

"No solo es bueno para la región sino también para Europa, porque necesitamos una formación de alto nivel para mantener la competitividad internacional y la cohesión social en nuestro continente", ha destacado el embajador alemán.

En este contexto se ha pronunciado también el presidente extremeño, quien ha subrayado que la Fundación Deutz Business School tiene como "misión fundamental la formación para la competitividad en Extremadura, en España y en el mundo", y que ha agradecido al delegado de la multinacional alemana, Frank Hiller, al embajador de Alemania en España, Wolfgang Dold, y al presidente de la Cámara de Comercio alemana para España, Javier González Pareja, por "hacerlo posible en nuestra región".

Asimismo, ha manifestado su satisfacción de "ver aquí juntas la Formación Profesional, la Formación para el Empleo, la Formación Reglada y No Reglada, la Formación Postgraduada, así como el aprendizaje de los idiomas".

Fernández Vara también ha destacado la apuesta del Gobierno autonómico por la formación a través del "Plan de Formación Profesional y un Plan de desarrollo de la educación, a la vista de la nueva Ley de Educación, que nos tiene que hacer ver que ese será el futuro de nuestra tierra y de nuestro país".

A lo largo de su intervención, también ha hecho alusión al Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear de Cáceres que, junto a Deutz Spain, representan para la cultura y la economía el "concepto de Europa", en referencia a que las empresas pueden ubicarse hoy día en espacios alejados de los grandes núcleos de decisión.

"Extremadura se halla en la encrucijada de caminos más favorable de los que nunca pudo encontrar", en un escenario "lleno de oportunidades", ha aseverado.

Progreso y desarrollo

En este sentido, Fernández Vara ha insistido en la "apuesta transcendental" por el progreso y el desarrollo de las empresas en Extremadura, ya que según ha dicho, "para prosperar y vivir mejor, hacen falta crecimiento, empleo y riqueza".

"Hace falta que la gente pague sus impuestos y le vaya bien en la vida. Hacen falta esos recursos para poder tener unos buenos servicios públicos que nos permitan sentirnos iguales y tener un proyecto de vida", ha aseverado.

Por ello, ha asegurado que a Extremadura "le irá bien en el futuro, si tenemos más empresas", al tiempo que ha señalado que "para que haya más empresas de mayor dimensión, debemos ser más competitivos", una transformación que es posible gracias a normativas "más avanzadas" como la Ley extremeña para una Administración más ágil o la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS).

Nuevo decreto-ley

Además, Fernández Vara ha anunciado que en las próximas semanas "vamos a dar un paso más y vamos a aprobar un decreto-ley de la que será, sin duda, la mayor simplificación administrativa que se haya hecho en España".

"Son tiempos de aprovechar lo que viene de la manera más evidente y responsable para reducir los plazos. Estamos ante una enorme oportunidad y hay que aprovecharla para hacer una redistribución justa que permita vivir mejor, con trabajos y salarios más dignos, en una tierra de la que nos sintamos orgullosos", ha resaltado.

Respecto a la empresa familiar en Extremadura, Fernández Vara ha asegurado que "tenemos la obligación de ayudar a la transición de padres a hijos en la empresa familiar", para lo que ha mostrado su apoyo a los protocolos de éstas, así como a una reducción del impuesto de donaciones.

Así, ha destacado que se prevé que en los próximos años se invierta en Extremadura alrededor de 6.500 millones euros de capital privado, "un elemento diferencial que va a marcar un claro cambio de tendencias en nuestras vidas", ha sostenido.

Ha explicado que estas inversiones proceden del cambio de paradigma que se están produciendo y que sitúan a Extremadura como una región donde invertir.

Por último, el presidente extremeño ha tendido la mano a los "operadores y aliados para construir juntos el futuro de Extremadura", al tiempo que ha instado a aprovechar los recursos procedentes de Europa para lograr un mundo más justo.