La vacuna me da tranquilidad, para seguir recuperándome y empezar a tener la vida que nunca he tenido». Así habla Cristina Donaire en la cola del área de vacunación del Hospital Universitario de Cáceres, donde ayer esperaba para recibir la segunda dosis y completar así la pauta de la vacuna frente al covid-19. El trasplante de corazón al que se sometió el pasado mes de agosto, en plena pandemia, la convierte en una persona con condiciones de muy alto riesgo ante la infección a pesar de que los médicos tienen dudas sobre si ha pasado o no la enfermedad: la operación se realizó en Madrid y estando allí dio positivo en coronavirus, aunque nunca llegó a tener síntomas y el test serológico posterior no confirmó que tuviera anticuerpos. Ante la duda, los cardiólogos han optado por indicar su vacunación dentro del Grupo 7, que incluye a las personas de máximo riesgo por su situación clínica y que aglutina a unas 12.000 personas en Extremadura. Be

«Este último año no ha existido, ha sido un periodo de mi vida perdido y ahora estar vacunada me da tranquilidad» Beatriz Buenvarón - Tiene esclerosis múltiple

«Tengo ganas de que todo pase. Así que no sé si la vacuna será efectiva, pero hay que vacunarse por si acaso» Juan José Espi - Trasplantado de hígado y cáncer de colon

La Estrategia Nacional de Vacunación incluyó en este grupo a todas las personas con un trasplante de progenitores hematopéyico, trasplante de órgano (o en lista de espera para obtenerlo), tratamiento sustitutivo renal, enfermedad oncohematológica, cáncer de órgano, inmunodeficiencias primarias, VIH o síndrome de down. La vacunación de estas personas se inició a finales del mes de abril en la región, de forma paralela a la de la franja de 70 a 79 años y va avanzando lentamente puesto que se incorporan y caen pacientes: hay algunos en los que no se recomienda la vacunación por indicación médica y otros que están en tratamiento fuera de la región.

Complejo

«Es un grupo lento de completar porque al estar en tratamiento tienen una programación compleja, pero es un grupo prioritario cuya vacunación no se va a interrumpir en ningún momento», indican desde la Consejería de Sanidad. La inmunización de este colectivo no tiene fecha de finalización por sus características especiales. Según los datos del lunes, hay 5.070 personas de este grupo (el 42,5%) que tiene ya al menos una de las dosis inoculadas y 1.134 (9,4%) tenían ya la pauta completa.

«Es un alivio tener la vacuna, pero mi vida no va a cambiar mucho. No me veo aún rodeada de gente o en un bar. Me asusta esa idea» Aitana Barquilla - Tiene una inmunodeficiencia

«Voy a seguir teniendo cuidado, pero me va a ayudar a no pensar todo el tiempo en el covid» Miguel Ángel Arroyo - Tiene angioedema hereditario

La madre de Miguel Ángel Arroyo estaba deseando que su hijo saliera ayer con la segunda dosis de la vacuna en el brazo. Nació con un angioedema causado por el déficit de una proteína, que le provoca inflamaciones en el cuerpo en zonas aleatorias. Lleva un año teletrabajando y tomando todas las precauciones posibles por miedo al contagio. No hay muchos estudios sobre la incidencia del covid en su patología, «pero imagínate lo que puede ser tener los pulmones inflamados por una neumonía como la del covid, con esto que tengo yo», decía ayer. «Ahora voy a seguir teniendo todo el cuidado, pero me va a ayudar a no estar pensando todo el tiempo en el covid», explicaba en la cola.

«En abril ha hecho un año en el que prácticamente no he salido de casa», dice Aitana Barquilla (21 años), estudiante Bioquímica que comparte piso en Cáceres. No ha dejado de ir a clase porque en su grupo son 30 alumnos, pero sí se ha buscado una amiga que pudiera llevarla en coche para evitar las aglomeraciones del autobús y su vida social ha sido inexistente. «Es un alivio tener la vacuna, aunque mi vida no va a cambiar mucho aún. No me veo rodeada de gente ni en un bar. Me asusta la idea», explica.

«La vacuna me va a permitir recuperarme y empezar a tener la vida que no he tenido» Cristina Donaire - Trasplantada de corazón

«Vacunarse es la única forma de avanzar, aunque hay gente que no se toma todo esto en serio» Marcos García - Ha superado un cáncer

Marcos García está convencido de que «vacunarse es la única forma de que vayamos avanzando». «Aunque ya veremos, porque hay gente que no se toma esto muy en serio», criticaba a continuación. Hace 3 meses que esta limpio del cáncer de testículos que le diagnosticaron en junio. 2020 ha sido un año complejo, aunque él se queda con que solo ha sido para él «un año con un poco más de precaución» por el tratamiento.

Unos puestos más avanzado, Juan José Espí (trasplantado de hígado y cáncer de colon) reconocía su hartazgo con el último año, en el que solo ha salido de casa lo imprescindible: «Tengo ganas de que todo pase. Así que yo no sé si la vacuna será efectiva, pero hay que vacunarse por si acaso».

Cuando a Beatriz Buenvarón (con esclerosis múltiple) se le pregunta por el último año dice que «no ha existido». «Ha sido un periodo de mi vida perdido, que se ha limitado a trabajar y estar en casa», cuenta. Por el camino ha dejado la maternidad de sus amigas o los encuentros con sus sobrinos y ahora la vacuna le da «tranquilidad» y algo de esperanzas en el verano: «confío en que pueda ser algo diferente si todos somos responsables».