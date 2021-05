Extremadura va a acoger a 11 menores no acompañados de Ceuta. Son niños que han llegado a esta ciudad sin padres ni ningún adulto que se pueda hacer cargo de ellos y que están en centros de protección. Desde allí pasarán a los centros de la Junta de Extremadura, que asumirá su tutela. "No es caridad ni solidaridad, esto es gobernar", ha explicado este jueves el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles. "Tenemos que interiorizar que España es la frontera sur de Europa. Y hay una cuestión clara: esto no es un problema de Ceuta, Andalucía o Murcia, es un problema de Estado, de Europa", añade.

De este modo, la comunidad ha apoyado los factores de reparto entre las regiones del Gobierno central: un 25% corresponde a la población, 12,5% es la renta por cápita, otro 12,5% es el paro registrado y el 50% corresponde a cómo ha contribuido la comunidad en otras crisis migratorias. "Extremadura acogió, por ejemplo, a 25 menores de Canarias".

Vergeles ha informado de que los menores que acogerá Extremadura no son aquellos que acaban de llegar a Ceuta, sino que la medida se lleva a cabo para aliviar los centros de esta ciudad autónoma. De este modo, 200 niños y adolescentes no acompañados que ya forman del sistema de protección de la ciudad ceutí se repartirán por otros territorios para aliviar espacio y recursos.

"Esto es cumplir la ley del menor", subraya Vergeles.

Así, las ciudades de Ceuta y Melilla así como Canarias -que tienen bajo su tutela a 2.700 menores- quedarían excluidas de este reparto, el cual sería el siguiente:

Andalucía recibirá a 13; Aragón, 9; Asturias, 11; Baleares, 11; Cantabria, 7; Castilla y León, 18; Castilla-La Mancha, 14; Cataluña, 15; Comunitat Valenciana, 13; Extremadura, 11; Galicia, 20; Madrid, 20; Murcia, 7; Navarra, 6; País Vasco, 8; y La Rioja, 17. En total, 200.

Habría que recordar que Extremadura ya puso en marcha en el verano de 2018 un dispositivo especial para acoger a inmigrantes procedentes de 21 países, sobre todo del norte de África. Lo hacía para apoyar a Andalucía, que se vio desbordada por las numerosas pateras. Más de 500 personas pasaron por el Centro Temporal de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) de Mérida, ubicado en el albergue juvenil.