El efecto de la vacuna y la caída del estado de alarma y de las restricciones más severas le han dado la vuelta a la pandemia. Ahora es la población más joven la más afectada por el virus. La población de 15 a 39 años es la que más positivos está registrando en las dos últimas semanas. El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, pone un ejemplo: "Hace una semana y media, la edad media de los infectados estaba entre los 38 y los 39; ahora está en los 37".

Hay más comparaciones en ese mismo periodo. La edad media de las personas ingresadas por covid-19 ha bajado de los 59 a los 50 años. Y en la UCI, de los 56 a los 53. En cuanto a los fallecidos, la media estaba en los 72 años y ahora en los 63.

"En los más jóvenes también se dan casos graves, desterremos de nuestro discurso eso de que a mí no me puede pasar. Esta enfermedad no entiende de edades", incide Vergeles.

"Hay que mandar un mensaje claro a la sociedad: el estado de inmunidad está protegiendo a una parte muy importante de la población y que no es tanto tiempo de aquí a finales de julio para que interioricemos que lo que ha caído es el estado de alarma, no el virus.

Asimismo, el consejero recuerda que "lo que ha caído es el estado de alarma, no el virus". Por lo que pide un último esfuerzo: "La inmunidad ya está protegiendo a una parte muy importante de la población, y no es tanto tiempo de aquí a finales de julio".

En este sentido, plantea dos escenarios: uno pesimista, en el que el 70% de la población vacunable (los mayores de 18 años) habría recibido al menos la primera dosis a finales de agosto; y otro optimista, en el que a mediados de julio ya habría "inmunidad suficiente".

Habría que recordar que la previsión de la Junta es que la población menor de 40 años empiece a recibir la vacuna en el mes de junio.