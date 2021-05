Familiares de Rosalía Cáceres Gómez, la mujer de 75 años que lleva desaparecida de Bohonal de Ibor (Cáceres) desde el 25 de mayo de 2020, han afirmado que están «desesperados» y «sin fuerzas» porque después de un año están «como al principio» y ante un caso sin resolver. Rosalía Cáceres -Rosa, como es conocida en el pueblo, es vecina de Madrid pero residía en Bohonal de Ibor desde antes de que diese comienzo el estado de alarma.

Sobre las 8.00 horas del 25 de mayo salió a pasear por caminos próximos a la localidad, donde mantuvo contacto telefónico con un hijo y una prima, y poco más tarde ya no respondía a su teléfono móvil. Desde ese día, efectivos de la Guardia Civil establecieron un dispositivo constante de búsqueda, en colaboración con centenares de vecinos y Protección Civil, que concluyó sin éxito.

Las batidas se han repetido en numerosas ocasiones a lo largo de este último año, la última el pasado 12 de abril, en la que participaron patrullas de Seguridad Ciudadana de localidades cercanas a Bohonal de Ibor, así como agentes de USECIC, de la Unidad de Montaña y del equipo Pegaso de búsqueda y vigilancia con drones, y que acabó sin resultado positivo.

Falta de respuestas

Salvador Serrano, yerno de Rosalía y portavoz de la familia, compareció ayer en rueda de prensa «para recordar que es un caso sin resolver» y que después de un año de la desaparición de su suegra están «prácticamente como al principio» y siguen «sin tener ninguna respuesta». «Estos temas con el paso del tiempo se olvidan y no queremos que el nombre de Rosalía, de Rosa, se olvide, y aunque la investigación sigue abierta y la Guardia Civil nos diga que no la van a abandonar, tenemos muchas dudas de que este asunto se aclare en un breve espacio de tiempo», apuntó.

Serrano indicó que la desaparición se ha convertido en un «misterio» y, aunque sin ningún tipo de prueba o certeza, «la creencia popular es que hay alguien implicado que la ha hecho desaparecer por algún motivo, entre los que se encuentran un posible accidente del que no se quieren asumir las consecuencias». La familia, subrayó el yerno de Rosalía, está «desesperada porque en estos casos el tiempo no lo cura, sino que agrava la situación e incrementa el dolor y la angustia, porque una desaparición que no se aclara es matar en vida a toda la familia». Asimismo, aseguró que Bohonal de Ibor está «consternado y tocado».