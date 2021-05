Es la artífice de esta aventura literaria y comprometida con la juventud. La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, es la responsable primigenia de este certamen poético tan singular orientado a los jóvenes extremeños. Licenciada en Ciencias Políticas, preside la institución desde 2015 y siempre ha trabajado por difundir el trabajo que se realiza desde ella, con una honda preocupación social. La idea ha tenido una gran aceptación entre los niños, niñas y jóvenes extremeños, cuyos poemas se reproducen en este suplemento especial.

-¿Cómo surgió la idea de convocar este certamen tan especializado y dirigido a los jóvenes?

-Fue una noche, delante del ordenador, en mi domicilio. Empecé a pensar que era la primera vez que estábamos tanto tiempo encerrados y que, a mi edad, yo lo estaba pasando relativamente regular. Entonces me acordé de los niños extremeños. Se dio la circunstancia en los primeros días de confinamiento, cuando empezaron a impartirse las clases de forma ‘online’ faltaban recursos informáticos en algunos niños. Por eso pensé en crear un concurso y que el galardón fuera algo digital, que hacía falta en esos momentos. Lo de los ‘haikus’ vino después. En esa época en la que leímos sobre temas no habituales me había informado sobre lo que eran los ‘haikus’, una forma poética un poco más complicada. Por eso decidí que el certamen la incorporara. El ‘haiku’ iba a hacer pensar a los alumnos y no era el concurso literario convencional pues este tipo de poema tiene una manera muy concreta de expresarse en solo 17 sílabas.

-¿Han sido ellos los grandes olvidados de la pandemia y ‘demonizados’ injustamente?

-Depende del tramo de edad. A los más pequeños se les ha reconocido la responsabilidad que han tenido, y siguen teniendo, especialmente con el uso de la mascarilla. Sin embargo, a los adolescentes se les culpabiliza de lo que está sucediendo. Creo que es la generación que va a sufrir con más dureza las consecuencias de la pandemia en el futuro. El covid-19 nos ha cambiado la vida y nadie lo esperaba.

-¿Les ha sorprendido la gran respuesta que han obtenido?

-Muchísimo. Cuando trasladé la idea a los Servicios de Publicación de la Cámara pensábamos que la participación iba a ser mucho más pequeña. Ha sido impresionante. Estuvimos leyendo ‘haikus’ como locos y después seleccionándolos. Posteriormente, tuvo que reunirse el tribunal y decidir sobre los poemas presentados. No fue sencillo hacerlo ante la alta calidad de los poemarios de nuestros jóvenes.

-¿Qué destacaría de los poemarios remitidos en cuanto a preocupaciones y sensibilidades de los jóvenes?

-Leer los ‘haikus’ fue recibir una lluvia de sentimientos. Había, claro está, un sentimiento de estar encerrado, pero sobre todo destacaba que era una generación criada por sus abuelos. Y precisamente esos abuelos eran los que estaban muriendo con mucha facilidad en esos primeros estadios de la pandemia. También estaba muy presente el aislamiento. Fue muy duro no poder verles, porque eran, en muchas ocasiones, los que se ocupaban de ellos. La soledad por no ver a sus abuelos era el hilo conductor de casi todos, sin limitaciones por edad.

-¿Conocen los jóvenes en líneas generales la institución que usted representa?

-Estábamos haciendo hasta la llegada del covid-19 un esfuerzo importante, con visitas de alumnos de los centros educativos extremeños. Había hasta lista de espera. La Asamblea de Extremadura es una institución todavía no reconocida. Los parlamentos regionales, por lo general, nos vemos siempre supeditados a la figura de los gobiernos regionales, algo que no sucede a nivel nacional. Mis antecesores ya realizaron un esfuerzo y yo también por difundir el trabajo de la Asamblea, institución donde reside la soberanía del voto cada cuatro años.

-¿Cree que hay futuro para los jóvenes extremeños o la pandemia dibuja aún un devenir incierto?

-Creo que tras la crisis se abren oportunidades. Si otros países las tuvieron después de acontecimientos graves como guerras mundiales, a nosotros también. A Extremadura ahora se le abre un camino de posibilidades que suponga el gran despegue en el siglo XXI de la región. Los jóvenes extremeños van a vivir una Extremadura totalmente distinta a la que hemos vivido todos nosotros.

-¿Si usted escribiera un ‘haiku’ qué contenidos abordaría?

-La soledad de enfrentarnos a algo para lo que no estábamos preparados. Pertenezco a la generación del estado del bienestar y la comodidad. Nunca pensé que íbamos a vivir algo así, aunque mi padre me lo advertía constantemente. No quería que pasáramos por lo que ellos sufrieron y lo estamos haciendo, de una manera distinta.