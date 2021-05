La reunión entre las organizaciones agrarias y sindicatos celebrada este miércoles en Mérida para la firma del convenio del campo ha concluido sin acuerdo, ya que tanto Afruex como Asaja Cáceres se han negado a rubricar el acta.

En declaraciones a Efe, las partes involucradas han coincidido en que la de hoy "ha sido una reunión decepcionante" puesto que la no firma de la Asociación de Fruticultores (Afruex) y Asaja Extremadura llevan a las negociaciones a un "punto muerto".

Para el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, "la negociación ha vuelto a ir para atrás" y ha calificado a la reunión de este miércoles como decepcionante, puesto que para él tanto Afruex como Asaja no han respetado los compromisos acordados en pasadas reuniones. Asimismo, ha asegurado que volverán a pedir a la Fundación Laboral que dictamine el reconocimiento de las partes. En la reunión pasada se acordó que para firmar el convenio haría falta una mayoría reforzada de tres de las cuatro entidades de la patronal más representativas.

Por su parte, el gerente de Afruex, Miguel Ángel Gómez, ha asegurado que no puede firmar "un acta ilegal", ya que "así lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia en dos ocasiones". Según Gómez, las sendas sentencias del Supremo al respecto, reconocen que no pueden convivir en el mismo acta una mayoría reforzada y los porcentajes de representación. "Al considerar ilegal este acta no hemos firmado", ha precisado.

El punto de vista de CCOO

Sin embargo, el representante de CCOO en la negociación, Saturnino Lagar, ha asegurado que no entiende esta negativa pues "un acta simplemente refleja lo ya hablado en la reunión anterior, por lo que si en esta Afruex estaba de acuerdo, no entiendo por qué se niega a firmar ahora". "Ellos cada vez que se sientan ven las cosas de forma diferente, algo que no es serio ni coherente", ha explicado Lagar. Para él los puntos que defiende Afruex son secundarios, lo importante para el secretario general de industria de CCOO es comenzar con la negociación y en el transcurso de la misma "ir arreglando estas cuestiones".