La mesa de debate sobre innovación aplicada al sector del turismo gastronómico no pudo despertar mayor interés con motivo de la Feria Ibérica de la Alimentación. Los cocineros extremeños invitados, todos ellos primeros espadas de los fogones del terruño, coincidieron en la importancia de las redes sociales y la búsqueda de nuevas formas de preparar los platos para lograr el despegue del sector.

A la mesa redonda de esta mañana asistieron Claudio Vidal Barrantes, gerente y chef de Casa Claudio en Casar de Cáceres; Alejandro Hernández Talaván, jefe de Cocina Restaurante Verstátil de Zarza de Granadilla; Carlos Lancharro, propietario y jefe de sala de Honky Tonk en Monesterio y Getulio Nacarino de El Palancar en Pedroso de Acim.

Para Getulio Nacarino existen dos vertientes en la innovación culinaria, una orientada a las redes sociales y otra centrada en la cocina propiamente dicha. “Las redes sociales han sido un ‘boom’. Ya nadie va a un restaurante o hace turismo sin buscar en redes sociales y ver precios, premios, fotografías… La gastronomía se ha globalizado”, indicó.

Para Alejandro Hernández, uno de los hermanos fundadores de Versátil lo importante es “seleccionar el mejor producto, no dejar de realizar procesos tradicionales en la elaboración, aunque al final se le dé al plato un toque de vanguardia. La materia prima la tratamos con respeto y cariño, como nos enseñaron nuestras abuelas y las escuelas de cocina. Tenemos que cuidar la imagen en la web porque es nuestro escaparate, eso sí ofreciendo una imagen lo más ajustada a la realidad”.

Claudio Vidal afirma que la innovación ya comenzó con su padre, fundador del restaurante hace 27 años y entonces “lo tacharon de loco”. Explicó que en todo este tiempo se ha dedicado a formarse en diferentes cocinas y países. “Una vez que ya las he conocido he utilizado las técnicas para aplicarlas a nuestros productos. Tenemos una capacidad muy grande de innovar y grandes denominaciones de origen e indicaciones geográficas de calidad. Por Casa Claudio pasan miles de personas y gracias al boca a boca nos conocen en toda la región. La aparición de las redes sociales ha sido un plus. Pero, además, hemos innovado en las instalaciones. Muchas veces digo que Casa Claudio no es un restaurante, sino un trasatlántico”.

Finalmente, Carlos Lancharro, de Honky Tonk, afirma que se concentra en el producto de ‘kilómetro cero’, que tiene que dar a conocer en un pueblo considerado ‘de paso’. “Hemos recuperado las recetas de la abuela y ofrecemos en la carta técnicas nuevas. A veces los comentarios en las redes sociales no dejan sin dormir alguna noche. Nos peleamos con los proveedores, siempre por la calidad. También fidelizamos en Monesterio a los clientes a través de visitas a bodegas y queserías”, concluyó