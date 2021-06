'La excelencia educativa está en la diversidad'. Este es el mensaje que se ha podido leer esta mañana en buena parte de las pancartas, carteles y camisetas que han exhibido los profesionales de las guarderías extremeñas en el transcurso de una concentración que ha tenido lugar en la plaza de España de Mérida para protestar por el nuevo plan de la Junta de Extremadura, que pretende avanzar en la escolarización gratuita de niños de 0 a 3 años en los colegios públicos. La Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura (Aceigex) ha convocado hoy una jornada de huelga que han secundado las más de 80 guarderías que la integran, por lo que unos 3.000 niños no han podido acudir a estos centros.

La jornada de huelga persigue luchar por la gratuidad de la etapa infantil para todas las familias no solo en los centros públicos, sino que se extienda también a los privados, además de reclamar la diversidad de horarios y calendarios de apertura para mejorar la conciliación de las familias. El Gobierno regional propone que las plazas de 1 y 2 años en centros escolares solo abran de 7.30 a 15.30 horas durante el calendario escolar. "Lo que están haciendo es adaptar la educación infantil a las necesidades de la Consejería de Educación, no a las necesidades de las familias. No nos parece que ofrezcan conciliación", ha subrayado el presidente de Aceigex, Julián Ruiz.

"La Junta quiere acabar con nuestros centros de educación infantil imponiendo un modelo único y lo que nosotros pedimos es que la gente pueda elegir el modelo que quiera", ha manifestado. Sobre esta cuestión, ha señalado que llevan un año intentando negociar con la Junta la conformación de un sistema mixto público/privado de educación infantil, sin embargo, asegura que han desoído sus propuestas. "Nuestros negocios, más que negocios son proyectos personales de educación y la rentabilidad que tienen es muy baja, si no quitan un 20-30% de alumnos ya esas familias no van a poder tener ese modelo educativo porque no es rentable", ha destacado.