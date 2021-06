Reforestaciones de Extremadura (Reforex) ha ampliado su horizonte de negocio con la puesta en marcha de una nueva línea de servicios especializados en conservación y mantenimiento. «Actualmente, es muy importante segar en las cunetas de las carreteras y emplear un producto específico para que la hierba no vuelva a salir, o realizar un correcto mantenimiento de las dehesas. Por ello hemos puesto en marcha una nueva sociedad para optar a este tipo de trabajos. Opera con el nombre de Carvajal Medio Ambiente SL», explica Francisco Moreno, gerente de Reforex. Este arquitecto señala que el mantenimiento de las dehesas suele tener sobrecostes para el particular o el ayuntamiento, y no se realiza muchas veces porque no está subvencionado. Por eso anima a que, desde la administración, se establezca una línea específica para ello, como ocurría con las antiguas forestaciones. El gerente de Reforex se muestra satisfecho de que el pasado 2020 todos los proyectos de regeneración de dehesas boyales, tanto de clientes privados como de ayuntamientos se hayan ejecutado con total normalidad. Especialmente importantes son los trabajos realizados en la dehesa boyal de Aceituna, que se pone en valor con vistas al turismo rural. Los profesionales de Reforex están a la espera de que dentro de un mes podrían salir ya las nuevas convocatorias. Moreno explica que a este tipo de trabajos licitan muchas e importantes empresas de todo el país.

En la actualidad, esta empresa familiar con sede en Navas del Madroño y fundada en 1998, está centrada en trabajos de reformas de naves y eliminación cubiertas de amianto de viviendas para convertirlas en cubiertas tradicionales, según explica su gerente. También se encuentra atenta a una próxima convocatoria de licitación pública de la Diputación de Cáceres. Reforex cuenta con cinco profesionales a full time.

Protector Cactus

Reforex es instalador oficial y distribuidor del Protector Cactus, perfecto para que las bellotas que caen de las encinas puedan prosperar sin temor a que el ganado vacuno o porcino acabe comiéndoselas. Gran parte de los trabajos realizados durante el momento más duro de la pandemia correspondió a la instalación de estos protectores tanto para plantación nueva como para promover la regeneración natural del arbolado de la dehesa.