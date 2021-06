Extremadura está logrando detectar el origen de más del 70% de los casos de coronavirus, una cifra que da cuenta de la efectividad de los equipos de rastreo. Junto a la incidencia acumulada o la tasa de positividad de las pruebas de detección, la trazabilidad es un factor clave para mantener a raya la pandemia y lograr el control precoz de los brotes que se detectan, que en su mayoría siguen teniendo un origen social y laboral.

Según datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, por provincias Badajoz está logrando detectar el origen del 73,6% de sus contagios, frente al 70,7% de Cáceres. En ambos casos se trata de porcentajes que están entre los más elevados del país, con cifras que varían del 80% de Canarias a solo el 28% de Andalucía.

Aún así, hay que destacar que casi un 30% de los contagiados no sabe cómo ni dónde se infectó. Son unas 22.000 personas, teniendo en cuenta que desde el inicio de la pandemia Extremadura ha notificado 76.300 contagios de covid-19.

Tienen trazabilidad positiva aquellos contagios que se recogen como contactos de otros positivos confirmados. Es decir, son casos de los que conocemos quién les contagió. Se trata de un indicador especialmente importante porque en el fondo está midiendo si el sistema es capaz de seguir las cadenas de transmisión. En la práctica, está estrechamente relacionado con la capacidad de rastrear.

Cuanto más profundo es el rastreo, más porcentaje de casos con origen conocido habrá porque es el resultado tanto del estudio de contactos (positivos que surgen cuando se hace PCR a las personas con las que ha estado un confirmado) como del llamado ‘rastreo retrospectivo’ (el estudio de quién contagió a quién primero).

Cuando no se detecta el origen del contagio, en muchos casos es porque hay transmisión comunitaria generalizada y no se conocen las cadenas de transmisión, de forma que no se puede intervenir en el aislamiento de casos y la cuarentena de los contactos, que seguirán contagiando.

Para evitar esta situación Extremadura cuenta con un equipo de más de 300 rastreadores y según explica la Consejería de Sanidad, el estudio de contactos «no ha variado»: cuando hay un positivo se le pregunta por los contactos que ha tenido en los últimos 10 días. Una vez que se tiene la lista se aísla a los afectados y se les realiza una prueba PCR.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la trazabilidad debe ser de al menos el 80% para que la situación epidemiológica se considere controlada, aunque los niveles de alerta del Ministerio de Sanidad rebajan ese umbral al 60%. Así, el 72% que Extremadura registra actualmente sería un porcentaje correspondiente al nivel de alerta ‘nueva normalidad’, el más bajo del escalafón.

Por comunidades, los datos son dispares y se mueven entre el 80% de Canarias (es actualmente la comunidad con mayor capacidad de rastreo) y el 28,1% de Andalucía. La Rioja y Galicia (78%) y Navarra (74%) también están entre las regiones con más capacidad.