El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado hoy que la manifestación de Colón "no representa a la España real" porque la bandera no es solo suya. En este sentido, ha mostrado su rechazo a los "extremos" y ha recordado que "España es constitucionalmente es indivisible", al tiempo que ha reconocido que en la actualidad echa "mucho en falta" la "moderación" en el país.

De este modo se ha pronunciado sobra la concentración de este pasado domingo en la plaza de Colón de Madrid en contra de los indultos a presos del 'procés' catalán, y respecto a la cual ha reconocido que él se siente "muy muy lejos de todos aquellos que o bien por un lado se quieren quedar con un trozo de España, o bien por otro se la quieren quedar entera como parecía que ocurría ayer".

Con ello, ha afirmado que él echa "mucho en falta" en estos momentos en España "la moderación" y ha considerado que "desde luego los extremos no son buenos compañeros de viaje en ningún caso"; al tiempo que ha recalcado que "un país en el que permanentemente algunos tienen en la boca la palabra robar, la palabra traición... son términos extremos de aquellos que no entienden el país en el que viven".

A preguntas de los medios sobre la concentración en Colón este lunes en una rueda de prensa en Mérida, ha incidido también el presidente extremeño en que "lo de ayer no representaba a la España real, primero porque la bandera que ondeaban no es sólo suya sino que nos pertenece a todos, y segundo porque no todo es blanco o negro en la vida" sino que "hay muchos matices".

Así, en consecuencia, "obligar a que la ciudadanía se tenga que posicionar continuamente con un 'sí' o un 'no' sobre realidades tan complejas" a él le hace estar "muy alejado de esas posiciones, igual que las de aquellos que interpretan la soberanía nacional en clave territorial".

En este punto, ha defendido también que "España es constitucionalmente indivisible" y "por lo tanto, dentro de la Constitución cabe todo, fuera de la Constitución no cabe nada".