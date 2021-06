La campaña agrícola está en marcha y con ella el trasiego en el campo y la inquietud de los agricultores por los robos que en los últimos meses se están produciendo en algunas zonas, especialmente en las Vegas del Guadiana, según denuncia la organización agraria UPA-UCE. Su secretario general, Ignacio Huertas, trasladó ayer a la Delegada del Gobierno Yolanda García Seco y a responsables de la Guardia Civil la preocupación en el campo por el repunte de robos que están provocando que el sector viva «una sensación de inseguridad en un momento crucial» en la actividad y que «además de hacernos perder maquinaria o material, también causan destrozos a los que hay que hacer frente», señaló tras la reunión.

Huertas reclama más presencia policial en el campo en estas fechas «para generar un efecto disuasorio» y más control en los posibles puntos de venta del material sustraído. «Sabemos que el campo es difícil de controlar, pero es necesario un número de agentes suficiente para llevar a cabo esta tarea y también más control de una vez por todas en esos puntos de venta», subrayó.

Las denuncias han caído un 22% pero la Delegación cree que quizás los robos no

Los datos de la Delegación del Gobierno no reflejan ese incremento de robos sino más bien un descenso en la estadística en lo que va de año: los hechos denunciados fueron un 22% menor en Extremadura en lo que va de año y un 35% en el caso de la provincia de Badajoz, aunque García Seco matizó que «eso no quiere decir que haya un 35% menos de robos sino un 35% menos de hechos conocidos», recoge en una nota. La delegada sugiere en ella que esas cifras ponen de relieve que puede que no todos los casos se estén poniendo en conocimiento de la policía y recalca «la importancia de denunciar» cada caso para poder contabilizarlos y poder tener de esa forma «una radiografía lo más real posible de lo que está pasando en el campo y perseguir los delitos de la forma más eficaz».

Grupos Roca activos

Los robos en el campo no son un problema nuevo para el sector agroganadero Extremeño y de hecho la incidencia del problema en el sector en campañas como la del olivar ya motivó que se instalaran en la región varios Equipos Roca de la Guardia Civil.

Los agentes mantienen contacto «permanente», según la Delegación del Gobierno, con agricultores, ganaderos y cooperativas a través de distintas plataforma, para poder actuar con rapidez. Junto a eso, se están llevando a cabo controles nocturnos «en zonas de comunicaciones y y puntos de venta» para localizar posible material robado.